نظافة القاهرة: تطبيق المنظومة الجديدة بالوايلى وباب الشعرية أوائل إبريل

نظافة القاهرة: تطبيق المنظومة الجديدة بالوايلى وباب الشعرية أوائل إبريلالأحد، 04 مارس 2018 03:00 ص
المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
أكد المهندس حافظ السعيد، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، أن محافظة القاهرة ستطبق منظومة النظافة الجديدة بأحياء الوايلى وباب الشعرية أوائل إبريل القادم، وذلك بالتزامن مع انتهاء عقود الشركات الأجنبية، التى تتولى مهام النظافة فى الحى.
وأضاف رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن المنظومة الجديدة تعتمد على الجمع السكنى مع إلغاء تواجد صناديق القمامة فى الشارع والتى تعمل على وجود بؤر لتجميع القمامة وتؤدى إلى إنتشار ظاهرة النباشين.
وأشار المهندس حافظ السعيد، أن منظومة النظافة الجديدة، حققت نجاحا كبيرا فى أحياء المعادى وطرة، وقضت على ظاهرة النباشين والفريزة.
إضافة تعليق
"السعودية فى عز شبابها".. الأمير محمد بن سلمان يمنح المملكة قبلة التغيير.. حارب الفساد وقاد حركة تطهير.. والنساء تكتسب فى عهده نظرة مختلفة واهتماما أكبر.. ويطور خطة الاستثمار.. ويطلق مشروع "نيوم" العابر للحدود
حملة موسى مصطفى تجهز لمؤتمرها 23 مارس الجارى.. وتعلن عن حضور 100 ألف مواطن.. المرشح الرئاسى:ملف العلاقات الخارجية له قدر كبير فى برنامجى.. منسق الحملة: تسليم توكيلات مندوبينا منتصف الشهر الجارى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة