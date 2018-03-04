نظافة القاهرة: تطبيق المنظومة الجديدة بالوايلى وباب الشعرية أوائل إبريل







كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس حافظ السعيد، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، أن محافظة القاهرة ستطبق منظومة النظافة الجديدة بأحياء الوايلى وباب الشعرية أوائل إبريل القادم، وذلك بالتزامن مع انتهاء عقود الشركات الأجنبية، التى تتولى مهام النظافة فى الحى.

وأضاف رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن المنظومة الجديدة تعتمد على الجمع السكنى مع إلغاء تواجد صناديق القمامة فى الشارع والتى تعمل على وجود بؤر لتجميع القمامة وتؤدى إلى إنتشار ظاهرة النباشين.

وأشار المهندس حافظ السعيد، أن منظومة النظافة الجديدة، حققت نجاحا كبيرا فى أحياء المعادى وطرة، وقضت على ظاهرة النباشين والفريزة.