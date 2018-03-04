نتنياهو يعارض تنظيم انتخابات مبكرة بسبب التحقيق معه بقضايا فساد







القدس (أ ف ب)

عارض رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو تنظيم انتخابات مبكرة فى حين تحقق معه الشرطة فى عدة قضايا فساد ويواجه ائتلافه الحاكم أزمة.

وبعد أن تطرقت وسائل الإعلام إلى احتمال تنظيم انتخابات تشريعية فى يونيو المقبل بدلا من نوفمبر 2019، قال نتنياهو قبل مغادرته إلى الولايات المتحدة فى وقت متأخر مساء السبت "لا يوجد أى مبرر لذلك فى حال توفرت الارادة الحسنة، أنا لدى هذه الإرادة وآمل أن تكون كذلك لدى سائر الشركاء" فى الائتلاف.

وأضاف للإذاعة العامة "فى هذه الحال، يمكن أن تنهى الحكومة ولايتها بصورة طبيعية فى الموعد المحدد السنة المقبلة".

وأوصت الشرطة الشهر الماضى بتوجيه تهم إلى نتنياهو بالاحتيال وإساءة الائتمان فى قضيتين، وهو متورط كذلك مع زوجته سارة فى قضية ثالثة استجوبته الشرطة بشأنها الجمعة لخمس ساعات.