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ميناء الإسكندرية: تعلية الأسوار الجمركية بتكلفة 12 مليون جنيه

الأحد، 04 مارس 2018 12:48 ص
ميناء الإسكندرية: تعلية الأسوار الجمركية بتكلفة 12 مليون جنيه رضا الغندور المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية





الإسكندرية – أسماء على بدر
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قال رضا الغندور المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية إن تعلية الأسوار الجمركية لميناء الإسكندرية من أهم أولويات الهيئة خلال الفترة الحالية والتى بدأت فى تنفيذها بتكلفة 12 مليون جنيه.

 

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مدة تنفيذ المشروع 33 شهراً وبلغت نسبة التنفيذ الحالية 25%/ موضحاً أن طبيعة العمل بالمشروع ستتضمن رفع جميع الأسوار لتصل إلى ارتفاع 4.25 متر لحماية ميناء الإسكندرية من الداخل، بالإضافة إلى التأمينات المشددة التى تشهدها ميناء الإسكندرية.

 

يذكر أن ميناء الإسكندرية يشهد عددًا من المشروعات الجديدة لرفع كفاءة الميناء منها مشروعات قومية مثل مشروع كوبرى الدخيلة ووصلة 54 الجديدة لحل الأزمات المرورية وتسهيل دخول وخروج الشاحنات.


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