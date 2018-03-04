video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 05 مارس 2018 05:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"ميرور": حارس مسلح بعربة زفاف الأمير هارى وميجان بسبب مخاوف من وقوع هجوم

الأحد، 04 مارس 2018 05:51 م
"ميرور": حارس مسلح بعربة زفاف الأمير هارى وميجان بسبب مخاوف من وقوع هجوم الأمير هارى وميجان مارشال





أ ش أ
إضافة تعليق

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الأمير هارى حفيد ملكة بريطانيا وخطيبته الممثلة ميجان ماركل سيكون برفقتهما حارس مسلح فى عربة الزفاف الخاصة بهما فى الحفل المنتظر إقامته فى مايو المقبل.

وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكترونى، اليوم الأحد، أن كبار مسؤولى الأمن الملكى سيستعينون بحارس محترف خشية وقوع هجوم فى حفل الزفاف الذى قد يشاهده أكثر من مليار مشاهد على شاشات التليفزيون حول العالم.


وتأتى هذه الإجراءات الصارمة بعد إرسال طرد يحتوى على مسحوق أبيض لهارى وميجان ماركل فى قصر سان جيمس الشهر الماضى مما أدى إلى حدوث ذعر داخل القصر وفتح تحقيق موسع فى الأمر، واتضح أن المسحوق غير ضار لكن الشرطة اعتبرت الأمر بمثابة جريمة كراهية عنصرية.


ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله : "إن هذه الخطوة غير معتادة، لكنهما يحتاجان إلى أحد بجانبهما يمكن أن يتصرف على الفور".. مضيفا : "إن هذا الحدث سيكون ضخما وستتوافر لهارى وميجان أفضل حماية ممكنة".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمير هارى وخطيبته يدعوان أكثر من 2500 مواطن بريطانى لحفل زفافهم

الأمير هارى

ميجان مارشال

أخبار العالم اليوم

العنصرية



لا تفوتك
البنك المركزى: الاحتياطى الأجنبى يرتفع لـ42.5 مليار دولار بنهاية فبراير 2018

البنك المركزى: الاحتياطى الأجنبى يرتفع لـ42.5 مليار دولار بنهاية فبراير 2018

وزير النقل من البرلمان: كل القطارات هتكون VIP وسندخل عصر الخطوط السريعة

وزير النقل من البرلمان: كل القطارات هتكون VIP وسندخل عصر الخطوط السريعة

تفاصيل زيارة ولى العهد السعودى لوطنه الثانى مصر.. تؤكد عمق العلاقات وفشل مساعى بث الفتنة بين البلدين.. القضية الفلسطينية والخطر الإيرانى ومكافحة الإرهاب والأمن القومى العربى على رأس المباحثات الثنائية

تفاصيل زيارة ولى العهد السعودى لوطنه الثانى مصر.. تؤكد عمق العلاقات وفشل مساعى بث الفتنة بين البلدين.. القضية الفلسطينية والخطر الإيرانى ومكافحة الإرهاب والأمن القومى العربى على رأس المباحثات الثنائية

سماسرة الموت يفضحون لعبة " الاختفاء القسرى".. قصص تجنيد طلاب بالمدارس والجامعات ضمن صفوف الجماعات الإرهابية عبر وسطاء الجحيم و"فيس بوك".. طالب الثانوية لوالديه: "دمكم مباح" ووالده: "دعيت عليه فى صلاة الفجر"

سماسرة الموت يفضحون لعبة " الاختفاء القسرى".. قصص تجنيد طلاب بالمدارس والجامعات ضمن صفوف الجماعات الإرهابية عبر وسطاء الجحيم و"فيس بوك".. طالب الثانوية لوالديه: "دمكم مباح" ووالده: "دعيت عليه فى صلاة الفجر"

محمد صلاح أفضل لاعب أفريقى فى أوروبا للشهر الثانى على التوالى

محمد صلاح أفضل لاعب أفريقى فى أوروبا للشهر الثانى على التوالى

الأرصاد: موجة حارة ورياح محملة برمال تضرب البلاد حتى الخميس القادم

الأرصاد: موجة حارة ورياح محملة برمال تضرب البلاد حتى الخميس القادم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة