"ميرور": حارس مسلح بعربة زفاف الأمير هارى وميجان بسبب مخاوف من وقوع هجوم

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كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الأمير هارى حفيد ملكة بريطانيا وخطيبته الممثلة ميجان ماركل سيكون برفقتهما حارس مسلح فى عربة الزفاف الخاصة بهما فى الحفل المنتظر إقامته فى مايو المقبل.

وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكترونى، اليوم الأحد، أن كبار مسؤولى الأمن الملكى سيستعينون بحارس محترف خشية وقوع هجوم فى حفل الزفاف الذى قد يشاهده أكثر من مليار مشاهد على شاشات التليفزيون حول العالم.



وتأتى هذه الإجراءات الصارمة بعد إرسال طرد يحتوى على مسحوق أبيض لهارى وميجان ماركل فى قصر سان جيمس الشهر الماضى مما أدى إلى حدوث ذعر داخل القصر وفتح تحقيق موسع فى الأمر، واتضح أن المسحوق غير ضار لكن الشرطة اعتبرت الأمر بمثابة جريمة كراهية عنصرية.



ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله : "إن هذه الخطوة غير معتادة، لكنهما يحتاجان إلى أحد بجانبهما يمكن أن يتصرف على الفور".. مضيفا : "إن هذا الحدث سيكون ضخما وستتوافر لهارى وميجان أفضل حماية ممكنة".