منطقة البحر الأحمر الأزهرية تنظم احتفالا للطلاب بعنوان "يوم الأزهر فى حب مصر"







البحر الأحمر - عماد عرفة

نظمت منطقة البحر الأحمر الأزهرية، اليوم، الأحد، احتفالاً لطلاب الأزهر الشريف بالمعاهد الأزهرية بعنوان "يوم للأزهر فى حب مصر" تحت شعار مصر 2018م خالية من الإرهاب.

وذلك فى ظل الأحداث التى تمر بها مصر من مواجهات على جميع المحاور من الإرهاب الغاشم، وإيمانا بمكانة الأزهر الشريف ودوره الفعال فى مواجهة التطرف والإرهاب، وبناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ووكيل الأزهر الدكتور عباس شومان، فى دعمهم وتأييدهم لدور القوات المسلحة المصرية، وقوات الشرطة المصرية فى القضاء على الإرهاب.

وهتف جميع طلاب وطالبات معاهد البحر الأحمر الأزهرية اليوم، تحيا مصر وترديد نشيد "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى فكلنا فداء للوطن".

وشارك الدكتور أحمد حمادى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر، طلابه وطالباته بمعاهد إدارة الغردقة اليوم، فعاليات يوم الأزهر فى حب مصر، ومشاركة مميزة من اللواء مصطفى عبد الفتاح مساعد مدير أمن البحر الأحمر، والعميد محمد عبد العزيز أبو شنب بالقوات المسلحة، وحضور عبد الناصر حسان الديب مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، عادل جابر مشرف عام من الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بالقاهرة، ولفيف من قيادات أزهر البحر الأحمر.

وتوجه رئيس الإدارة المركزية لمعهد بنين الغردقة النموذجى، حيث ألقى فضيلته كلمة على الطلاب فى حب الوطن، وحثهم على التحلى بمبادئ الدين السمحة.

وتحدث اللواء مصطفى مساعد مدير الأمن، بتناول الحديث عن دور رجال الشرطة والجيش فى التصدى للإرهاب، مؤكداً على أهمية دور الأزهر الشريف وكونه الحصن الحصين، معبرا عن مدى سعادته بذلك اليوم الذى أقامه الأزهر تعبيرا عن دعمه للوطن ولرجال الشرطة والقوات المسلحة.

وأشار مساعد مدير الأمن، إلى أن رجال الشرطة هم أبناء كل المصريين، ولهم سجل مشرف فى أوقات الحرب والسلم، قدموا من بينهم الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم وهم يتصدون لقوى الإرهاب والشر والتطرف دفاعا عن أمن واستقرار وطننا مصر.

من جانبه صرح رئيس المنطقة الأزهرية، خلال كلمته، أن دور الأزهر فى نشر الوعى داخليا وخارجيا بتعاليم الإسلام السمحة الصحيحة دورا فى غاية الأهمية، وكذا نشر قيم الاعتدال والوسطية التى هى جوهر رسالة الدين الإسلامى للعالم أجمع، والأزهر الشريف يقوم بهذا الدور التنوير منذ مئات السنين.

مضيفا أن دور الأزهر فى التصدى لكل المحاولات والمؤمرات التى تستهدف أمن الوطن وإظهار جوهر الإسلام الحقيقى المبنى على التسامح والسلام والأمن، وليس العنف والتطرف والإرهاب، وهذه مهمة كبرى يتصدى لها الأزهر ورجاله، مصرحاً أنه يجب علينا أن لا ننسى أن الجيش والشرطة على جميع المراحل ومر التاريخ تلعب دورا أساسيا لا بديل ولا غنى عنه فى الحفاظ على أمن الوطن داخليا وخارجيا.

ومن جانبه تحدث العميد محمد عبد العزيز أبو شنب من القطاع العسكرى بالبحر الأحمر، عن دور القوات المسلحة ومفهوم الأمن القومى وأبعاده وخطر الإرهاب وطرق مواجهته، وأن الأمن القومى هو قوة الدولة على حماية كيانها، وأن جناحى الأمن القومى المصرى هما القوات المسلحة والشرطة، وأن مصر بها جيشا قويا قادراً على المواجهة وحماية أمنها واستقرارها والدفاع عن سيادتها ومصالح شعبها، وأنه لا تهاون مع كل من يحاول النيل من وحدة الوطن وأمنه، وتقدم بالشكر لرجال الأزهر وإتاحة الفرصة لتوعية الطلاب بدور الجيش والشرطة.



الازهر ينظم يوم فى حب مصر



فاعليات الاحتفال