منسق جامعة الطفل بالأزهر: غرس قيم الانتماء للوطن وقبول الآخر هدفنا‎







كتب لؤى على

أكدت الدكتورة جيهان إبراهيم شعبان، عميدة كلية البنات الأزهرية بطيبة سابقا ومنسقة مشروع جامعة الطفل بين جامعة الأزهر وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، أن غرس قيم الانتماء للوطن وقبول الآخر شغلنا الشاغل وهدفنا الرئيسى الذى نسعى لتحقيقه خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت شعبان خلال لقائها بأطفال جامعة الطفل بجامعة الأزهر الشريف أن الاهتمام بالأطفال يأتى إيمانا منا بأنهم رجال الغد وقادة المستقبل.

وأشادت منسقة جامعة الأزهر بالحوار مع الأطفال مضيفة أنهم يتمتعون بوعى كبير وإدراك تام مما يعكس أنهم سيصبحون عناصر صالحة فى المجتمع نافعين لأوطانهم.

مؤكدة دعم جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، لمشروع جامعة الطفل.

يذكر أن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أطلقت مشروع جامعة الطفل بالتعاون مع عدد من الجامعات الحكومية والخاصة منذ حوالى 3 أعوام بهدف تأهيلهم والمساهمة فى تنمية قدراتهم ومواهبهم.