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منح شركة نوفونورديسك جائزة أفضل أماكن العمل فى مصر لعام 2018

الأحد، 04 مارس 2018 04:39 م
منح شركة نوفونورديسك جائزة أفضل أماكن العمل فى مصر لعام 2018 نوفونورديسك





أ ش أ
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مُنحت شركة نوفونورديسك مصر جائزة أفضل أماكن العمل فى مصر لعام 2018، وذلك وفقًا لبرنامج أماكن العمل السنوى الذى تقوده مؤسسة البحوث العالمية BPTW ومجموعة Best Companies Group الكائنة فى الولايات المتحدة الأمريكية.

برنامج أفضل أماكن العمل هو برنامج دولى يقدم الفرصة لأصحاب الأعمال فى مختلف دول العالم لمعرفة المزيد عن مدى التزام موظفيهم وقياس مستوى رضاهم وتكريم أولئك الذين يقدمون خبرات متميزة فى أعمالهم. علاوة على ذلك، تُمنح شهادة أفضل أماكن العمل للشركات التى تطبق أعلى معايير التميز فيما يتعلق بظروف عمل الموظفين.

تجدر الإشارة إلى أن شركة نوفونورديسك مصر -وهى شركة صناعات دوائية متعددة الجنسيات يمتد نشاطها لسنوات عديدة من الريادة والابتكار فى مجال مرض السكري- توظف أكثر من 42100 شخص فى 79 دولة على مستوى العالم، وتسوِّق منتجاتها فى أكثر من 170 دولة. ويصنف العاملون فى مصر الشركة فى مرتبة عالية من حيث أوضاع الموظفين والمصداقية والثقة. فضلاً عن ذلك، تلقت الشركة علامات ممتازة فيما يتعلق بعدة جوانب تتصل بمكان العمل مثل القيادية ومستوى رضا الموظفين والفرص المتاحة أمامهم والتطور الشخصى لهم، ما كان له أثر فى التقدير الذى حظيت به الشركة بوصفها صاحب العمل الذى يفضله الموظفون فى مصر لعام 2018.

وصرح حسن فهمى -المدير العام لشركة نوفونورديسك مصر- قائلاً "شركة نوفونورديسك مصر هى مؤسسة تهتم بالأشخاص وترتكز على عقيدة راسخة بأنهم الأصول الأساسية لدينا." واستطرد قائلاً "إن أساسيات الاحترام والشفافية والمشاركة هى جزء لا يتجزأ من ثقافتنا ومن طريقة نوفونورديسك."

وقالت روليتا الخولى -مدير استقطاب المواهب لدى شركة نوفونورديسك مصر- إن "دورنا فى قسم الموارد البشرية هو دعم نمو المنظمة من خلال الأشخاص، كما أن المحافظة على بيئة صحية تشاركية فى المنظمة هى إحدى الركائز الأساسية للنجاح."


ومن جانبه قال حمزة الإدريسى -مدير البرنامج فى مصر- إن "النتائج أثبتت مرة أخرى أن موظفى شركة نوفونورديسك مصر فخورون بالعمل فى الشركة."


نبذة عن برنامج أفضل أماكن العمل 
يقوم برنامج أفضل أماكن العمل باعتماد أماكن العمل الرائدة والاحتفاء بها فى العديد من البلدان بما فى ذلك البرامج الرائدة فى قارات أفريقيا وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط. وينصب تركيز البرنامج على 8 عوامل تتصل بمكان العمل تشمل الثقافة التنظيمية لمكان العمل والفرص المتاحة أمام الموظفين للتطور ورضاهم بشكل عام عن ممارسات الشركة بخصوص مواردها البشرية. كما يتم إجراء تدقيق لعملية إدارة الموارد البشرية بغرض فحص الممارسات ذات الصلة داخل المؤسسة.


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نوفونورديسك

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