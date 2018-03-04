مقتل 8 عناصر لـ "داعش" فى إحباط هجوم إرهابى بكركوك العراقية

مقتل 8 عناصر لـ "داعش" فى إحباط هجوم إرهابى بكركوك العراقيةالأحد، 04 مارس 2018 11:36 م
قوات الجيش العراقى
أ ش أ
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أعلن مصدر أمنى فى محافظة كركوك العراقية، اليوم الأحد، عن مقتل 8 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى فى إحباط هجوم للتنظيم على مقر أمنى جنوب غربى المحافظة.
وقال المصدر، فى تصريح لفضائية "السومرية نيوز" العراقية، إن التنظيم الإرهابى نفذ هجوما إرهابيا على مقر سرية للشرطة الاتحادية فى قرية "الفرجانية" بناحية العباسى، وتم التصدٍ لها وقتل ثمانية عناصر إرهابية.
وأضاف المصدر أنه تم محاصرة باقى الإرهابيين فى القرية من قبل تعزيزات الشرطة الاتحادية، مؤكدا أنه لا توجد خسائر فى صفوف القوات الأمنية.
وكان عضو مجلس قضاء الحويجة أحمد خورشيد، قد أعلن، فى وقت سابق، أن قوات مشتركة حررت مركز ناحية العباسى وثمانى قرى بالقضاء.
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