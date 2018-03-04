مقتل 707 مدنيين فى هجمات على الغوطة الشرقية خلال قرابة شهر

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كشف مركز الدفاع المدنى التابع للمعارضة السورية فى الغوطة الشرقية، أن 707 مدنيين قتلوا فى هجمات للقوات السورية على المدينة بين 19 فبراير الماضى وحتى أمس 3 مارس الجارى.

وقالت مصادر طبية - لقناة "سكاى نيوز" بالعربية، اليوم الأحد - "إنه تم توثيق مقتل 19 مدنيا فى مدن وبلدات الغوطة الشرقية أمس فى قصف جوى وصاروخى لقوات النظام السورى وروسيا على الأحياء السكنية فى الغوطة المحاصرة، موضحة أن القصف تركز على مدن وبلدات دوما وحرستا وبيت سوى ومنطقة المرج".

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان، ذكر - فى وقت سابق - أن قوات النظام السورى باتت تسيطر على 10% من مساحة الغوطة الشرقية، جدير بالذكر أن قوات النظام السورى والموالين لها تسيطر بشكل شبه كلى على قرية الشيفونية وعلى مناطق ونقاط عسكرية فى بلدتى ‫النشابية و‫حزرما بـالغوطة بعد معارك مع فصائل المعارضة وسط قصف جوى وبرى عنيف استهدف المنطقة.