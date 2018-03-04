video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 04 مارس 2018 04:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل متزلجين إسبانيين فى انهيار جليدى بفرنسا

الأحد، 04 مارس 2018 03:10 ص
مقتل متزلجين إسبانيين فى انهيار جليدى بفرنسا انهيار ثلجى _ صورة أرشيفية





باريس (رويترز)
إضافة تعليق

قالت السلطات فى هوتيه بيرينيه، إن انهيارا جليديا فى منطقة بيرينيه الفرنسية جرف 5 متزلجين إسبان، السبت، مما أدى إلى مقتل اثنين منهم.

ووقع الانهيار قرب النفق الذى يربط بين فرنسا وإسبانيا، وتمكن ثلاثة من المتزلجين من النجاة دون أى أذى ، ولقى متزلج حتفه فى الموقع ولفظ آخر أنفاسه الأخيرة بعد نقله لمستشفى فى مدينة تولوز، ويأتى ذلك بعد يوم من وقوع انهيار جليدى فى منطقة الألب الفرنسية تسبب فى مقتل أربعة أشخاص. ولم يصب مرشدهم بأذى واستجوبته الشرطة مساء أمس ثم أطلقت سراحه اليوم السبت.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تظاهرة لمعارضى مشروع إقامة مطمر للنفايات النووية شمال شرق فرنسا

غضب تونسى بعد اجتماع سفير فرنسا بـ"العليا للانتخابات".. والهيئة: زيارة عادية

ميركل: سنعمل على إنشاء نظام ضريبى موحد للشركات مع فرنسا

مقتل

متزلجين إسبانيين

انهيار جليدى

فرنسا

أخبار فرنسا



لا تفوتك
السيسى يؤكد تطلع مصر لزيادة حجم أنشطة "هواوي" العالمية

السيسى يؤكد تطلع مصر لزيادة حجم أنشطة "هواوي" العالمية

نقيب الفلاحين: مصر فى حالة حرب وتستدعى الجندى عبد الفتاح السيسى لقيادتها (صور)

نقيب الفلاحين: مصر فى حالة حرب وتستدعى الجندى عبد الفتاح السيسى لقيادتها (صور)

حيثيات "الدستورية العليا" بشأن صحة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.. المحكمة: جميع الأحكام القضائية جاءت عدوانا على اختصاص البرلمان.. وتؤكد: توقيع ممثل الدولة على الاتفاقية من الأعمال السيادية

حيثيات "الدستورية العليا" بشأن صحة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.. المحكمة: جميع الأحكام القضائية جاءت عدوانا على اختصاص البرلمان.. وتؤكد: توقيع ممثل الدولة على الاتفاقية من الأعمال السيادية

النقابات تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى.. نقيب المعلمين: محاولات أهل الشر لطمس إنجازاته لن تنجح.. و"العلاج الطبيعى": انتشل مصر من الغرق وأعادها للريادة.. "الزراعيين": حقق مشروعات عملاقة وبادرنا بميلون توكيل

النقابات تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى.. نقيب المعلمين: محاولات أهل الشر لطمس إنجازاته لن تنجح.. و"العلاج الطبيعى": انتشل مصر من الغرق وأعادها للريادة.. "الزراعيين": حقق مشروعات عملاقة وبادرنا بميلون توكيل

أم تجنى أرباحا من بيع حليبها للاعبى كمال الأجسام بقبرص

أم تجنى أرباحا من بيع حليبها للاعبى كمال الأجسام بقبرص

7 دقائق لا تفوتك من المتعة لسحر محمد صلاح مع ليفربول.. فيديو

7 دقائق لا تفوتك من المتعة لسحر محمد صلاح مع ليفربول.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة