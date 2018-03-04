مقتل متزلجين إسبانيين فى انهيار جليدى بفرنسا

مقتل متزلجين إسبانيين فى انهيار جليدى بفرنساالأحد، 04 مارس 2018 03:10 ص
انهيار ثلجى _ صورة أرشيفية
باريس (رويترز)
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قالت السلطات فى هوتيه بيرينيه، إن انهيارا جليديا فى منطقة بيرينيه الفرنسية جرف 5 متزلجين إسبان، السبت، مما أدى إلى مقتل اثنين منهم.
ووقع الانهيار قرب النفق الذى يربط بين فرنسا وإسبانيا، وتمكن ثلاثة من المتزلجين من النجاة دون أى أذى ، ولقى متزلج حتفه فى الموقع ولفظ آخر أنفاسه الأخيرة بعد نقله لمستشفى فى مدينة تولوز، ويأتى ذلك بعد يوم من وقوع انهيار جليدى فى منطقة الألب الفرنسية تسبب فى مقتل أربعة أشخاص. ولم يصب مرشدهم بأذى واستجوبته الشرطة مساء أمس ثم أطلقت سراحه اليوم السبت.
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