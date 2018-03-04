مقتل طفلة يمنية على يد قناص حوثى شرق محافظة تعز جنوب البلاد







عدن أ ش أ

لقيت طفلة يمنية مصرعها، على يد قناص حوثى، فى منطقة النجد فى بصالة شرق محافظة تعز جنوب البلاد.

ونقلت قناة العربية الأخبارية الليلة عن مصدر يمنى، محلى قوله إن الطفلة غفران فيصل عبده ثابت ذات العامين قتلت قنصا على يد ميليشيا الحوثى الانقلابية المتمركزة فى تبة السلال شرق مدينة تعز.

وأوضح المصدر أن رصاصة القناص الحوثى استهدفت الطفلة عندما ما كانت تلعب بجوار منزلها الكائن فى منطقة النجد فى بصالة شرق تعز ما أدى إلى مقتلها على الفور.

وتقوم ميليشيا الحوثى يوميا فى تعز المحاصرة بجرائم وحشية ضد المدنيين من خلال القصف العشوائى المتعمد على الأحياء السكنية وقيام عناصرها بقنص المواطنين دون تمييز بين صغير أو كبير رجل أم امرأة.