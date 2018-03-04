مغرد سعودى يطالب بمحاكمة المتعاطفين مع تنظيم الحمدين القطرى

مغرد سعودى يطالب بمحاكمة المتعاطفين مع تنظيم الحمدين القطرىالأحد، 04 مارس 2018 11:22 م
تميم بن حمد
كتب أحمد جودة
إضافة تعليق
طالب المغرد السعودى، منذر آل الشيخ مبارك، بمحاكمة المتعاطفين مع تنظيم الحمدين القطرى، مضيفا :"يجب أن يحاكم كل متعاطف مع خيال المآته أو مع تنظيم الحمدين بتهمة الخيانة، ولعل ماحدث اليوم من خبث نظام قطر فى ما خفى أعظم، يؤكد أن كل من يحث على المصالحة ما هو إلا خائن بيننا".
منذر آل الشيخ
ونشر منذر آل الشيخ، صورة للأمير سلطان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، على حسابه الشخصى، التى أساءت قناة الجزيرة له، معتبره سلطان الخير.
إضافة تعليق
تفاصيل زيارة ولى العهد السعودى لوطنه الثانى مصر.. تؤكد عمق العلاقات وفشل مساعى بث الفتنة بين البلدين.. القضية الفلسطينية والخطر الإيرانى ومكافحة الإرهاب والأمن القومى العربى على رأس المباحثات الثنائية
سماسرة الموت يفضحون لعبة " الاختفاء القسرى".. قصص تجنيد طلاب بالمدارس والجامعات ضمن صفوف الجماعات الإرهابية عبر وسطاء الجحيم و"فيس بوك".. طالب الثانوية لوالديه: "دمكم مباح" ووالده: "دعيت عليه فى صلاة الفجر"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة