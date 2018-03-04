مغرد سعودى يطالب بمحاكمة المتعاطفين مع تنظيم الحمدين القطرى







كتب أحمد جودة

طالب المغرد السعودى، منذر آل الشيخ مبارك، بمحاكمة المتعاطفين مع تنظيم الحمدين القطرى، مضيفا :"يجب أن يحاكم كل متعاطف مع خيال المآته أو مع تنظيم الحمدين بتهمة الخيانة، ولعل ماحدث اليوم من خبث نظام قطر فى ما خفى أعظم، يؤكد أن كل من يحث على المصالحة ما هو إلا خائن بيننا".



منذر آل الشيخ

ونشر منذر آل الشيخ، صورة للأمير سلطان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، على حسابه الشخصى، التى أساءت قناة الجزيرة له، معتبره سلطان الخير.