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مغرد سعودى يطالب بمحاكمة المتعاطفين مع تنظيم الحمدين القطرى

الأحد، 04 مارس 2018 11:22 م
مغرد سعودى يطالب بمحاكمة المتعاطفين مع تنظيم الحمدين القطرى تميم بن حمد





كتب أحمد جودة
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طالب المغرد السعودى، منذر آل الشيخ مبارك، بمحاكمة المتعاطفين مع تنظيم الحمدين القطرى، مضيفا :"يجب أن يحاكم كل متعاطف مع خيال المآته أو مع تنظيم الحمدين بتهمة الخيانة، ولعل ماحدث اليوم من خبث نظام قطر فى ما خفى أعظم، يؤكد أن كل من يحث على المصالحة ما هو إلا خائن بيننا".

منذر آل الشيخ
منذر آل الشيخ

ونشر منذر آل الشيخ، صورة للأمير سلطان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، على حسابه الشخصى، التى أساءت قناة الجزيرة له، معتبره سلطان الخير.


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منذر آل الشيخ

الامير سلطان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

تنظيم الحمدين



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