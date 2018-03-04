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معاهد الوادى الجديد تنظم يوما فى حب مصر تحت شعار "مصر خالية من الإرهاب"

الأحد، 04 مارس 2018 09:51 م
معاهد الوادى الجديد تنظم يوما فى حب مصر تحت شعار "مصر خالية من الإرهاب" الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر





الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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نظمت اليوم المعاهد الأزهرية بالوادى الجديد، يوما ً فى حب مصر، ضمن فعاليات المبادرة التى اطلقها الأزهر الشريف لمحاربة الإرهاب الأسود الغاشم برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، تحت شعار "مصر 2018 خالية من الإرهاب" .

 

وقال أحمد محمد رضوان، مدير المنطقة الأزهرية بالوادى الجديد فى بيان له، إن الفعاليات تضمنت ممارسة أنشطة ثقافية ورياضية وكشفية واجتماعية وخدمة عامة وندوات ثقافية ودينية بمشاركة طلاب وطالبات المعهد الأزهرى، وذلك تحقيقا لأهداف الأزهر الشريف نحو تحقيق روح الولاء والانتماء للوطن الغالى لمواجهة التطرف والإرهاب الأسود الغاشم الذى سيمحى وسيقضى عليه بسواعد رجال الجيش والشرطة والعملية الشاملة سيناء 2018 للقضاء على الإرهاب الأسود.

 

وأضاف رضوان، أن طلاب المعاهد الأزهرية رفعوا لافتات تحمل شعارات منددة بالإرهاب أبرزها :"لا للتطرف والعنف" و"الأزهر منارة الإسلام والعلم" و"جند مصر خير أجناد الأرض" و"الأزهر الشريف وعلماءه يساندون القوات المسلحة"، و"قوات الأمن لمواجهة العنف والإرهاب".

 

 

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