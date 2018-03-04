مظاهرة فى الهند للتضامن مع الشعب السورى والمطالبة بوقف الحرب (صور)







كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب)

تظاهر عدد من المواطنين فى مدينة نيودلهى، عاصمة الهند، اليوم الأحد، احتجاجًا على القصف المستمر فى المدن السورية، خاصة تلك الهجمات العسكرية التى تستهدف المدنيين العزل الذين يدفعون فاتورة ويلات الحرب بدمائهم.

وتأتى تلك المظاهرة ضمن سلسلة مظاهرات تشهدها عواصم العالم تضامنًا مع الشعب السورى الذى يتساقط منه آلاف الأبرياء خلال عمليات القصف والحرب العنيفة فى كافة المدن السورية، وحمل المتظاهرين لافتات تدعو إلى وقف الحرب السورية، إضافة إلى صور الأطفال الذين قتلوا خلال عمليات العنف والمواجهات بين الأطراف المتنازعة.

يذكر أنه فى مطلع الأسبوع الماضى، قد أقر مجلس الأمن الدولى بالإجماع هدنة إنسانية فى جميع المدن السورية لمدة 30 يومًا، إلا أن تلك الهدنة لم تلتزم بها الأطراف المتنازعة، فيما فرضت روسيا هدنة أخرى تستمر لمدة 5 ساعات يوميًا، بحيث تبدأ فى التاسعة صباحًا وتنتهى فى الثانية ظهرًا، على ألا تشمل تلك الهدنة الجماعات الإرهابية داخل المدن السورية، بينما تكون الأطراف الداخلة فى إطارها هى المعارضة السورية المسلحة المعتدلة فقط.



مظاهرة فى الهند للتضامن مع الشعب السورى



متظاهرون فى الهند يطالبون بوقف الحرب السورية



مظاهرات بالهند ضد الحرب فى سوريا



طفلة هندية ترفع لافتة تطالب بوقف الحرب السورية



لافتات فى الهند تطالب بوقف الحرب السورية



متظاهر فى الهند يدعو لوقف الحرب السورية