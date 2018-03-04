مظاهرات فى كتالونيا لتأييد الوحدة مع إسبانيا والاتحاد الأوروبى (صور)







كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب)

نظم آلاف المواطنين، اليوم الأحد، مظاهرات حاشدة فى شوارع مدينة برشلونة، فى إقليم كتالونيا الإسبانى، للتأكيد على دعمهم لبقاء الإقليم تحت سلطة المملكة الإسبانية، وأن تستمر عضوية الاتحاد الأوروبى، حيث حمل المشاركين فى مظاهرات نظمتها حركة تبارنيا، أعلام إسبانيا، والاتحاد الأوروبى.

وكان البرلمان الكتالونى، تبنى، الخميس الماضى، مذكرة اتهم فيها سلطات مدريد بنزعة "سلطوية"، فيما دافع عن "شرعية" المطالب بالاستقلال كارلس بوجديمونت، الرئيس الإقليمى الذى أقالته السلطات الإسبانية.

وتشير المذكرة الأولى التى يتبناها البرلمان الكتالونى المنبثق من انتخابات 21 ديسمبر، إلى أن الأكثرية البرلمانية تؤيد إقامة كتالونيا بصفتها دولة مستقلة، وتدافع عن بوجديمونت المرشح الشرعى للبرلمان لرئاسة الحكومة الإقليمية، إلا ان المذكرة تتجنب تحدى الدولة صراحة، ولم تصادق على إعلان الاستقلال الذى تم التصويت عليه فى 27 أكتوبر 2017، كما رغب فى ذلك أكثر الأحزاب تشددا، حزب "ترشيح الوحدة الوطنية".

وفيما تكتفى المذكرة بالإعراب عن التمنى بوقف "تدخلات" الدولة والمحكمة الدستورية لمنع الكتالونيين من التعبير عن إرادتهم، لاسيما تنصيب كارلس بوجديمونت، دون أن تصر على ذلك، أعلن الرئيس الكتالونى المقال كارلس بوجديمونت، فى مساء ذات اليوم، التراجع مؤقتا عن ترشحه لرئاسة إقليم كتالونيا مجددا، وذلك فى شريط فيديو على شبكات التواصل الاجتماعى.

وقال بوجديمونت - الذى يواجه الاعتقال فى حال عودته من بلجيكا إلى إسبانيا - "أبلغت رئيس البرلمان الكتالونى أن لا يقدم ترشيحى مؤقتًا كرئيس"، فيما تقترح مجموعته ترشيح جوردى سانشيز، رئيس أحد التشكيلات الانفصالية القابع فى السجن حاليا.



لافتات تطالب بوحدة كتالونيا مع إسبانيا والاتحاد الأوروبى



سيدات تشارك فى مظاهرة بإقليم كتالونيا



آلاف المتظاهرين فى إقليم كتالونيا



مظاهرة فى كتالونيا للتأكيد على الوحدة مع إسبانيا



مظاهرة ضد انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا



متظاهرون يرفعون أعلام إسبانيا فى كتالونيا



مظاهرة فى كتالونيا لرفض استقلال الإقليم



مظاهرة لرفض دعوات استقلال إقليم كتالونيا



مشهد رأسى للمظاهرات فى إقليم كتالونيا



مظاهرات حاشدة فى إقليم كتالونيا



مظاهرات إسبانية لرفض استقلال إقليم كتالونيا



مسيرة فى برشلونة لرفض استقلال إقليم كتالونيا



أعلام إسبانيا ترفرف فى مظاهرة لرفض استقلال كتالونيا



مظاهرات رفض استقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا



الكتالونيون يتظاهرون ضد استقلال الإقليم عن إسبانيا