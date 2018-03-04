مصرع طفل اختناقا بالغاز وشاب تحت عجلات القطار ببنى سويف

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بنى سويف، إخطارين منفصلين من اللواء ممدوح أبوزيد مدير البحث الجنائى بحادثين بمركزى الفشن والواسطى، الأول استقبال مستشفى الفشن المركزى إسلام عبد الرحمن رمضان 15 سنة جثة هامدة، وتبين من التحريات وأقوال أسرته أنه أصيب باختناق داخل حمام المنزل بسبب تسريب الغاز بالحمام، والإخطار الثانى يفيد مصرع إبراهيم صلاح مصطفى 25 سنة يقيم الميمون مركز الواسطى، تحت عجلات قطار الصعيد أثناء محاولته عبور مزلقان السكة الحديد بالقرية.

تحرر محضرين بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق، وتم استدعاء مفتش الصحة لفحص الجثمانين ومعرفة أسباب الوفاة قبل التصريح بدفنهما.