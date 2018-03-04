video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 05 مارس 2018 01:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى انقلاب سيارة نقل بطريق العين السخنة

الأحد، 04 مارس 2018 08:19 م
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى انقلاب سيارة نقل بطريق العين السخنة إسعاف - أرشيفية





السويس - سيد نون
إضافة تعليق

لقى شخص مصرعه وأصيب 6 أشخاص آخرين فى انقلاب سيارة نقل مياه بطريق العين السخنة بالسويس، وتم نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى السويس العام.
 
وكان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة عتاقة بتعرض سيارة نقل مياه للانقلاب بالكيلو 44 بطريق السويس - العين السخنة، وقال مصدر طبى بمستشفى السويس، أن المصابين فى الحادث 6 أشخاص، وجارى علاجهم.
 
وأكد المصدر، أن المتوفى شخص فى العقد الثالث من العمر، وتم نقل جثته لمشرحة مستشفى السويس العام.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 12 شخصا فى انقلاب ميكروباص بطريق العين السخنة السويس

اخبار الحوادث

محافظة السويس

السويس

اخبار مصر

اخبار المحافظات



لا تفوتك
البنك المركزى: الاحتياطى الأجنبى يرتفع لـ42.5 مليار دولار بنهاية فبراير 2018

البنك المركزى: الاحتياطى الأجنبى يرتفع لـ42.5 مليار دولار بنهاية فبراير 2018

وزير النقل من البرلمان: كل القطارات هتكون VIP وسندخل عصر الخطوط السريعة

وزير النقل من البرلمان: كل القطارات هتكون VIP وسندخل عصر الخطوط السريعة

تفاصيل زيارة ولى العهد السعودى لوطنه الثانى مصر.. تؤكد عمق العلاقات وفشل مساعى بث الفتنة بين البلدين.. القضية الفلسطينية والخطر الإيرانى ومكافحة الإرهاب والأمن القومى العربى على رأس المباحثات الثنائية

تفاصيل زيارة ولى العهد السعودى لوطنه الثانى مصر.. تؤكد عمق العلاقات وفشل مساعى بث الفتنة بين البلدين.. القضية الفلسطينية والخطر الإيرانى ومكافحة الإرهاب والأمن القومى العربى على رأس المباحثات الثنائية

سماسرة الموت يفضحون لعبة " الاختفاء القسرى".. قصص تجنيد طلاب بالمدارس والجامعات ضمن صفوف الجماعات الإرهابية عبر وسطاء الجحيم و"فيس بوك".. طالب الثانوية لوالديه: "دمكم مباح" ووالده: "دعيت عليه فى صلاة الفجر"

سماسرة الموت يفضحون لعبة " الاختفاء القسرى".. قصص تجنيد طلاب بالمدارس والجامعات ضمن صفوف الجماعات الإرهابية عبر وسطاء الجحيم و"فيس بوك".. طالب الثانوية لوالديه: "دمكم مباح" ووالده: "دعيت عليه فى صلاة الفجر"

محمد صلاح أفضل لاعب أفريقى فى أوروبا للشهر الثانى على التوالى

محمد صلاح أفضل لاعب أفريقى فى أوروبا للشهر الثانى على التوالى

الأرصاد: موجة حارة ورياح محملة برمال تضرب البلاد حتى الخميس القادم

الأرصاد: موجة حارة ورياح محملة برمال تضرب البلاد حتى الخميس القادم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة