مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى انقلاب سيارة نقل بطريق العين السخنة

لقى شخص مصرعه وأصيب 6 أشخاص آخرين فى انقلاب سيارة نقل مياه بطريق العين السخنة بالسويس، وتم نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

وكان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة عتاقة بتعرض سيارة نقل مياه للانقلاب بالكيلو 44 بطريق السويس - العين السخنة، وقال مصدر طبى بمستشفى السويس، أن المصابين فى الحادث 6 أشخاص، وجارى علاجهم.

وأكد المصدر، أن المتوفى شخص فى العقد الثالث من العمر، وتم نقل جثته لمشرحة مستشفى السويس العام.