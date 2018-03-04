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مستشار مؤسسة بكرة لينا بالقليوبية: سننتخب السيسي حتى تظل مصر قوية

الأحد، 04 مارس 2018 12:43 ص
مستشار مؤسسة بكرة لينا بالقليوبية: سننتخب السيسي حتى تظل مصر قوية مؤتمر بكرة لينا ببنها





القليوبية- نيفين طه
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طالب اللواء أبو مسلم يوسف مساعد وزير الداخلية الأسبق ومستشار مؤسسة بكرة لينا، جموع الشعب المصرى بالخروج إلى لجان الانتخابات والتصويت لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة.

 

وقال يوسف فى كلمته التى القاها خلال إحتفالية مؤسسة بكره لينا بكورنيش النيل ببنها، والتى أقيمت برعاية اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية ونجوى العشيرى رئيس مدينة بنها، نحن مقبلون على انتخابات رئاسية جديدة، وادعوكم لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى حقق طفرة وآمان لمصر وذلك من أجل مصر التى يتربص بها دول كثيرة وتحاربها وترصد مليارات الدولارات لإسقاطها وتفتيها.

 

مضيفا أننا سننتخب السيسى حتى تظل مصر قوية فى وجه الدول التى تسعى لسقوطها وسنقف خلف الرئيس السيسى، وسنكون ظهيرا شعبيا له.

 

وطالبا مستشار مؤسسة بكره لينا، المرأة المصرية وشباب مصر بالوقوف خلف الرئيس السيسى الذى صنع عاما للمرأة والشباب.

 

كانت مؤسسة بكرة لينا بمحافظة القليوبية نظمت احتفالية بحضور العشرات من الأسر بمدينة بنها تضمنت فقرات غنائية وفنية وثقافية وفنون شعبية وترفيهية وتوعية للأطفال بهدف التوعية بالسلوكيات الإيجابية فى المجتمع وتوعية أسرهم بضرورة المشاركة فى العملية السياسية والخروج للتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

 

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