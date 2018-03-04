مستشار عرفات: لن تخفق الأمة طالما تطابقت مواقف القاهرة والرياض

مستشار عرفات: لن تخفق الأمة طالما تطابقت مواقف القاهرة والرياضالأحد، 04 مارس 2018 07:11 ص
محمد رشيد
كتب إسلام جمال
إضافة تعليق
أكد محمد رشيد، مستشار الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، أن الأمة العربية لن تخفق طالما تطابقت مواقف القاهرة والرياض.
وكتب رشيد، فى تغريده بثها عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "يا لصباحات مصر الجميلة، القاهرة تستقبل اليوم أمير التغيير الصعب محمد بن سلمان، حالم بإعادة المملكة لمسار المستقبل، للقاء الرئيس السيسى مقاتل يحارب الإرهاب، يحفر الجبال ويزرع الوديان من أجل شعبه، لم تخفق الأمة يوما عندما تتطابق مواقف القاهرة والرياض، فانصرنا يا رب".
محمد رشيد
إضافة تعليق
"السعودية فى عز شبابها".. الأمير محمد بن سلمان يمنح المملكة قبلة التغيير.. حارب الفساد وقاد حركة تطهير.. والنساء تكتسب فى عهده نظرة مختلفة واهتماما أكبر.. ويطور خطة الاستثمار.. ويطلق مشروع "نيوم" العابر للحدود
حملة موسى مصطفى تجهز لمؤتمرها 23 مارس الجارى.. وتعلن عن حضور 100 ألف مواطن.. المرشح الرئاسى:ملف العلاقات الخارجية له قدر كبير فى برنامجى.. منسق الحملة: تسليم توكيلات مندوبينا منتصف الشهر الجارى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة