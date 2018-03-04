مستشار عرفات: لن تخفق الأمة طالما تطابقت مواقف القاهرة والرياض







كتب إسلام جمال

أكد محمد رشيد، مستشار الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، أن الأمة العربية لن تخفق طالما تطابقت مواقف القاهرة والرياض.

وكتب رشيد، فى تغريده بثها عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "يا لصباحات مصر الجميلة، القاهرة تستقبل اليوم أمير التغيير الصعب محمد بن سلمان، حالم بإعادة المملكة لمسار المستقبل، للقاء الرئيس السيسى مقاتل يحارب الإرهاب، يحفر الجبال ويزرع الوديان من أجل شعبه، لم تخفق الأمة يوما عندما تتطابق مواقف القاهرة والرياض، فانصرنا يا رب".