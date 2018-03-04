مسئول كويتى: الدول العربية تواجه تحديات عديدة ومتشعبة بشأن الموارد المائية

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أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتية، المهندس محمد بوشهرى، اليوم الأحد، أن الدول العربية تواجه تحديات عديدة ومتشعبة بشأن الموارد المائية، خاصة فى ضوء التغيرات المناخية والجفاف الذى تتعرض له معظم تلك الدول.

جاء ذلك فى كلمة ألقاها بوشهرى نيابة عن وزير النفط والكهرباء والماء الكويتى بخيت الرشيدى خلال احتفالية اليوم العربى للمياه التى عقدت تحت عنوان (الترابط بين الماء والغذاء والطاقة.. استدامة للحياة).

وقال إن من التحديات التى تواجهها الدول العربية أيضا يتمثل فى تزايد النمو السكانى والتنمية الاقتصادية المتسارعة، الأمر الذى يدعو للتعاون والتنسيق حول تبنى استراتيجيات وحلول تضمن استدامة عجلة النمو والتطور، مؤكدا أهمية الربط بين الماء والغذاء فى إدارة الموارد بما يحقق التنمية المستدامة.

وأوضح أن الكويت تدعم توفير مصادر المياه والمحافظة عليها ، ومنها التجارب الناجحة فى ترشيد المياه والمحافظة على الموارد المائية والتى جاءت بنتائج إيجابية حدت من هدر واستنزاف الطاقة المائية بكافة مصادرها، مشيرا إلى أنها حققت طفرة فى إنتاج المياه العذبة بلغت أعلى قدرة إنتاجية لها خلال العام الماضى بواقع 628 مليون جالون يوميا بينما بلغ أعلى استهلاك يومى 479 مليون جالون.

وأكد سعى الوزارة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع وفق أسس علمية واقتصادية واضحة؛ حيث استطاعت رفع إنتاج المياه السنوى من 5ر1 مليار جالون فى عام 1969 إلى 151 مليار جالون فى عام 2017 لمواكبة التوسع العمرانى والزيادة السكانية.

وأشار إلى أن الكويت احتلت المركز الأول عربيا من حيث جودة مياه الشرب، وفق التصنيف الأخير لمنظمة الصحة العالمية، بناء على التزامها بمعايير منظمة الصحة العالمية الخاصة بجودة فى درجة أمان ونظافة مياه الشرب، وهو ما يدل على الجهود الحثيثة المتواصلة التى يبذلها المهندسون والفنيون العاملون فى محطات تقطير المياه والمختبرات الكيماوية للحفاظ على جودة المياه من خلال الفحوصات الدقيقة والمستمرة.