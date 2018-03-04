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مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية ويستمع لمشاكل المواطنين فى بنها

الأحد، 04 مارس 2018 09:53 م
مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية ويستمع لمشاكل المواطنين فى بنها جانب من الجولة





القليوبية نيفين طه
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قاد اللواء  ايهاب خيرت مدير أمن القليوبية حملة ميدانية مكبرة بشوارع العاصمة بنها بهدف عودة الإنضباط الي الشارع القليوبي حيث قامت القوات برفع الاشغالات التي تعيق حركه المرور ،و منع الانتظار الخاطئ و إخلاء أرصفه المشاه حتي يلتزم بها الماره  ولا يسيرون في حرم الطريق ويعرضون أنفسهم أو غيرهم للخطر

وخلال الحملة إستمع مدير الامن إلي شكاوي المواطنين للعمل علي ايجاد الحلول القانونية لها من خلال التواصل مع قيادات المديرية حيث شملت الجولة تفقد خدمات تأمين مجمع محاكم بنها والتشديد علي القوات باليقظة التامة والالتزام بإجراءات التأمين

ثم توجه مدير الأمن  لمنطقة الكباري والتنبية علي أصحاب المحلات التجارية بضرورة الإلتزام ورفع كافة الاشغالات و إخلاء الأرصفة  لتيسير حركة المارة.

مؤكدا علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وخلال الجولة إستغاث أحد المواطنين بمدير الأمن بخصوص صعوبة صرفه لحصته التموينية وفي استجابة سريعه من مدير الامن  وجه بسرعه التواصل معه و رئيس مباحث التموين لحل مشكلته.


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