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محمد جنيدى: زيارة محمد بن سلمان دفعة للعلاقات الاقتصادية المصرية السعودية

الأحد، 04 مارس 2018 08:00 م
محمد جنيدى: زيارة محمد بن سلمان دفعة للعلاقات الاقتصادية المصرية السعودية محمد جنيدى





كتب عبد الحليم سالم
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أكد المهندس محمد جنيدى  عضو مجلس الأعمال المصرى السعودى ، على أهمية الزيارة الهامة لولى العهد السعودى محمد بن سلمان إلى القاهرة ، لافتا إلى أن الزيارة تأتى فى إطار تدعيم العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين ، خاصة أن العلاقات تمر بأفضل مراحلها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف جنيدى ل" اليوم السابع" ، إنه طلب خلال الاجتماع الأخير لمجلس الأعمال المشترك بضرورة تحويل الكلام إلى أفعال، وأن يتم تشكيل لجان مشتركة متخصصة تدرس حجم الإنتاج من كل السلع وحجم الطلب عليها والشراكة من أجل التكامل الصناعى مستقبلا.

وقال محمد جنيدى إنه من المهم على سبيل المثال أن يتم تصنيع سيارة عربية بمكونات عربية 100% وتصنيع ثلاجة أوغسالة وبوتاجاز وغيرها من الأجهزة من خلال التكامل خاصة أن الشركات المصرية مثل " جى ام سى " على سبيل المثال تمتلك " النوهاو" للصناعة.

ولفت جنيدى أن هذا الطرح لاقى ترحابا كبيرا من المجلس بجانبيه، وبالتالى لابد من استغلال العلاقات الجديدة فى دفع العلاقات الاقتصادية


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