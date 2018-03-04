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محافظ سوهاج: مجلس المحافظين ناقش معدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية

الأحد، 04 مارس 2018 08:14 م
محافظ سوهاج: مجلس المحافظين ناقش معدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج





سوهاج – عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إن اجتماع مجلس المحافظين اليوم الأحد، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ناقش معدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وكذلك المشروعات الخدمية المدرجة فى موازنة العام المالى الحالى.

جاء ذلك خلال مشاركته فى مجلس المحافظين اليوم، مشيرًا إلى أن المجلس تطرق إلى مناقشة التقارير المتعلقة بتقنين أوضاع الأراضى "وضع اليد" ملك الدولة، وكذلك الأراضى التى تم الاستيلاء عليها فى فترات سابقة، والأراضى التى تم تغيير الغرض من عمليات التخصيص لها، وذلك فى ضوء قرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضى لمد مهلة توفيق الأوضاع حتى منتصف يونيو المقبل.

وأضاف أن المجلس استعرض النماذج الاسترشادية للعقود التى تم توزيعها على جميع المحافظات، تمهيدا لعقد اللجان المختصة بعمليات تقنين الأراضى، بالإضافة إلى مناقشة استعدادات المحافظات للانتخابات الرئاسية، فيما يتعلق بالخدمات اللوجيستية المقدمة إلى اللجان الانتخابية وعمليات التأمين.

وبحث المجلس أيضًا تقارير المحافظات حول مخزونات السلع الأساسية، مثل السكر والقمح والزيت، وكذلك الاستعداد لموسم توريد القمح، المنتظر البدء فيه منتصف أبريل المقبل.


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