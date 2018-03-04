مجموعة "بيك الباتروس" للفنادق تشارك ببورصة برلين ITB







كتبت ميرفت رشاد

تشارك مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمملوكة لرجل الأعمال كامل أبو على، فى فعاليات بورصة السياحة العالمية ITB المقرر إقامتها فى العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 7 إلى 11 مارس 2018، بهدف زيادة التدفقات السياحية الوافدة من السوق الألمانى إلى مصر، حيث تخطى عدد السياح الألمان حاجز المليون سائح فى نوفمبر الماضى.

وأكد كامل أبوعلى – رئيس مجلس إدارة المجموعة ورئيس جمعية مستثمرى البحرالآحمر بأن مشاركة مجموعة بيك الباتروس بجناح كبيرهذا العام فى بورصة برلين ترجع إلى أهمية الاستثمارات السياحية فى التنمية الاقتصادية للدولة وبأهمية السوق الألمانى على وجه الخصوص وبأن مشاركته هى رسالة لمزيد من الآهتمام بالسياحة الوافدة من السوق الألمانى وبضرورة زيادة المخصصات التسويقية والدعائية الموجهة لهذا السوق.

ويذكر أن مجموعة بيك الباتروس للفنادق تملك 9 فنادق بالغردقة و3 فنادق بشرم الشيخ وفندقان بدولة المغرب وتحديدا فى منطقة مراكش، وقريبا فى منتصف هذا العام سيتم افتتاح منتجع الباتروس سى ورلد بمرسى علم، وقد حصدت فنادق المجموعة العديد من الجوائز العالمية، فقد حصل " منتجع دانا بيتش " على الجائزة الذهبية من موقع "هوليداى تشك" كأفضل فندق لعام 2017 من ضمن 10 منتجعات على مستوى العالم وأيضًا حصدت 4 فنادق من المجموعة لجائزة موقع "هوليداى تشك" لعام 2018 من ضمن أفضل فنادق العالم، وحصل "منتجع دانا بيتش بالغردقة" التابع لمجموعة بيك الباتروس على جائزة "صنى هارت لعام 2017" والممنوحة من شركة توماس كوك الألمانية، كثانى أفضل منتجع على مستوى العالم فى سياحة الشواطئ و تم اختيار فندقين من مجموعة بيك الباتروس الفندقية وهما جنجل أكوا بارك الغردقة وأكوا بلو ريزورت شرم الشيخ ضمن أفضل 10 متنزهات مائية على مستوى الشرق الأوسط Travelers' Choice 2017 by Tripadvisor.