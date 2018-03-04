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مجلس الأعمال المصرى الكندى يستضيف وزير الصحة فى ندوة حول تطوير القطاع الأربعاء

الأحد، 04 مارس 2018 01:00 ص
مجلس الأعمال المصرى الكندى يستضيف وزير الصحة فى ندوة حول تطوير القطاع الأربعاء أحمد عماد الدين وزير الصحة





كتب عبد الحليم سالم
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يشهد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة مساء الأربعاء المقبل ندوة حول تطوير القطاع الصحى فى مصر.
 
وقال المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، ورئيس المجلس المصرى للتنمية المستدامة إن الندوة تحت عنوان إصلاح منظومة الصحة فى مصر التحديات والحلول.
 
وأشار إلى أن منظومة الصحة فى مصر حظيت باهتمام كبير من الحكومة خلال السنوات الماضية سواء ما يتعلق بتطوير وتحديث المستشفيات، أو إصدار قانون التأمين الصحى الجديد وإنشاء الهيئة المصرية للدواء وغيرها من إجراءات التطوير، لافتا إلى أن المنظومة ما تزال تعانى من تحديات كثيرة سيتم مناقشتها مع الوزير خلال ندوة المجلس.
 

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