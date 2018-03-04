مجازاة نائب رئيس مدينة دمياط ورئيس حى أول لتقصيرهم فى رفع القمامة

مجازاة نائب رئيس مدينة دمياط ورئيس حى أول لتقصيرهم فى رفع القمامةالأحد، 04 مارس 2018 02:30 م
الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط
دمياط - معتز الشربينى - عبده عبد البارى
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قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، مجازاة كلاً من نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، ورئيس حى أول بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.
وجاء القرار بخصم يوم واحد من راتبهم للإهمال والتقصير فى أداء مهام عملهم، وذلك لورود عدد من البلاغات لغرفة إدارة الأزمات بشأن تراكم القمامة بشارع وزير، والتى لم يتم حلها فى حينها،وتعد هذه الواقعة مخالفة إدارية طبقا للقانون 81 لسنة 2016.
فقرر محافظ دمياط مجازاة المذكورين بخصم يوم واحد من راتبهم .
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