متظاهرون يقتحمون مقر أمانة العاصمة اليمنية صنعاء

متظاهرون يقتحمون مقر أمانة العاصمة اليمنية صنعاءالأحد، 04 مارس 2018 07:21 م
احتجاجات
أ ش أ
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أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأحد، بأن متظاهرين اقتحموا مقر أمانة العاصمة فى صنعاء.
وذكرت ذلك النبأ العاجل دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.
يذكر أنه اندلعت احتجاجات غاضبة فى العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم، ضد ميليشيات الحوثى الانقلابية، نظمها عشرات المواطنين لليوم الثانى على التوالى للمطالبة بتوفير مادة الغاز المنزلي.
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