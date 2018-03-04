متطرفون يهود يقتحمون الأقصى تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية







كتب- هاشم الفخرانى

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح الأحد، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وأغلقت شرطة الاحتلال الساعة العاشرة والنصف صباحا باب المغاربة، بعد انتهاء الفترة الصباحية لهؤلاء المتطرفين المقتحمين، وتوفير الحماية الكاملة لهم.

وأفاد أحد العاملين بدائرة الأوقاف الإسلامية لوكالة "صفا" الفلسطينية بأن 49 مستوطنا و8 طلاب يهود و24 عنصرا من مخابرات الاحتلال اقتحموا المسجد الأقصى على عدة مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته.

وأوضح أن عناصر المخابرات تجولوا فى مصليات الأقصى، فيما قدم مرشدون يهود شروحات عن "الهيكل" المزعوم للمستوطنين خلال اقتحامهم.

وعادة ما يتخلل تلك الاقتحامات محاولات لأداء طقوس وصلوات تلمودية فى باحات الأقصى، وتحديدا فى الجهة الشرقية منه، الأمر الذى يواجه بالتصدى من قبل الحراس والمصلين.

وواصلت شرطة الاحتلال تشديد إجراءاتها على دخول المصلين للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند الأبواب، بالإضافة إلى مواصلة منع دخول عشرات الرجال والنساء للمسجد.

ورغم تلك الإجراءات إلا أن عشرات المصلين من أهل القدس والداخل المحتل توافدوا منذ الصباح الباكر إلى المسجد، وانتشروا في مصلياته وساحاته، لتلقى دروس العلم وقراءة القرآن الكريم، والتصدى لاقتحامات المستوطنين واستفزازاتهم المستمرة.