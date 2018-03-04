"مان كاى" الصينية تخفض مدة إنشاء أضخم مدينة للغزل والنسيج بمصر لـ4 سنوات







كتب – هانى الحوتى – إسلام سعيد

وافقت "شركة مان كاى للاستثمار" هى أحد الشركات القابضة التى تعمل فى مجال صناعة الغزل والنسيج فى الصين على مدار أكثر من عشرة عقود، على طلب مقدم من مصر للانتهاء من إنشاء إنشاء أكبر مدينة لصناعة المنسوجات والملابس فى مصر على مساحة 3.1 مليون متر مربع بمدينة السادات، فى غضون 4 سنوات فقط بدلا من 7، وفق تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"من المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية.

وتضم المدينة العملاقة والتى سيتم إقامتها على مساحة 3.1 مليون متر مربع 568 مصنعاً بإجمالى رأس مال مدفوع 2 مليار دولار، وطلب الرئيس عبد الفتاح السيسى تقليص المدة الزمنية لإنشاء المدينة من 7 سنوات إلى عام ونصف لكن الشركة الصينية بعد إجراءات الدراسات حول الطلب المصرى قررت خفض المدة 3 سنوات بحيث يتم الانتهاء من المدينة فى غضون 4 سنوات فقط.

وأبدى الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح عدة مشروعات بمحافظة المنوفية منتصف يناير الماضى، استعداد مصر للمشاركة فى تمويل مشروع إنشاء مدينة الغزل والنسيج بنسبة 50% على أن يتم تخفيض مدة تنفيذ المشروع وضغطها لأقل مدة زمنية.

ويتم إنشاء المدينة باستثمارات أجنبية بنسبة 87% و 13% استثمار محلى وتوفر فرص عمل مباشرة تصل إلى 160 ألف عامل و فنى وبإجمالى قيمة إنتاج سنوى تصل إلى 9 مليار دولار، وتعد هذه المدينة الجديدة من أهم المشروعات الكبرى التى ستقام على أرض مصر حيث ستحتوى على جميع الخدمات كما ستتضمن مدرسة للتدريب على أحدث التكنولوجيات فى مجال صناعة الغزل والنسيج.

وأعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بدء إجرءات إنشاء ألمدينة خلال شهر فبراير الماضى، لافتاً إلى أنه تم تسليم خطاب تخصيص الأرض بالفعل إلى الشركة الصينية مطلع يناير 2018 وسيتم تنفيذ المشروع على خمس مراحل بدءًا من مطلع مارس المقبل حيث من المخطط انتهاء المرحلة الأولى فى عام 2020 وتضم 57 مصنعاً بإجمالى استثمار 230 مليون دولار على أن يتم الانتهاء من المرحلة الخامسة والأخيرة من المشروع فى عام 2024.

ويعد إنشاء مشروع مدينة الغزل والنسيج تتويجاً للتعاون الاستراتيجى بين مصر والصين واستثماراً للنتائج الإيجابية للزيارات المتبادلة بين رئيسا البلدين، والذى بدأت مفاوضاته بين مصر والصين فى شهر مايو 2017 وتم التوصل إلى اتفاق فى 5 نوفمبر 2017 لإنشاء مدينة لصناعة المنسوجات والملابس فى مدينة السادات.

وحققت صادرات مصر من الغزل والمنسوجات ارتفاع بنسبة 6 % خلال عام 2017، لتسجل 832 مليون دولار مقابل 783 مليون دولار خلال عام 2016، ويعد إنشاء هذا المشروع دفعة قوية للصادرات المصرية من الغزل والمنسوجات.

وطرحت مصر خلال 2017 مدينتين للغزل والمنسوجات فى مدينة بدر، حيث تم طرح مليون متر مربع أمام المستثمرين خلال مارس من العام الماضى، وفى شهر أكتوبر من نفس العام تم الإعلان عن طرح المدينة النسيجية الثانية ببدر على مساحة مليون متر مربع وتضم 198 قطعة أرض وتشمل أنشطة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصباغة.

وتوفر الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة، أراضى للاستثمار الصناعى كاملة المرافق، للبدء فورًا فى إقامة المشروعات الصناعية المستهدفة فى المدن الصناعية الجاذبة للمستثمرين، وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة ودعم سلاسل التوريد من خلال تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع فيها، ويأتى تخصيص هذه المساحات "مليونى" متر فى بدر و3.1 مليون متر فى السادات بإجمالى مساحة 5.1 مليون متر ضمن خطة حكومية لتصبح مصر مركزا لصناعة الغزل والمنسوجات وغزو القارة الأفريقية تحديدًا.