ماكرون وجوتيريس يبديان "قلقا عميقا" إزاء الوضع فى سوريا







باريس (أ ف ب)

أبدى الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون، والأمين العام للامم المتحدة أنطونيو جوتيريس، "قلقا عميقا" السبت، ازاء الوضع فى الغوطة الشرقية حيث لا تزال الامم المتحدة غير قادرة على ايصال المساعدات الى هذا الجيب المحاصر قرب دمشق، بحسب الاليزيه.

وتابع القصر الرئاسى ان ماكرون وجوتيريس "اكدا مجددا تصميمهما على حمل النظام السورى وحلفائه على تطبيق القرار 2401 خصوصا فى ما يتعلق بايصال المساعدات الانسانية".

واضاف ان "مواكب الامم المتحدة يجب ان تتمكن منذ الان من ايصال المساعدات الطبية والغذائية الضرورية للسكان المحاصرين".

ومن المقرر ان يجرى ماكرون الاحد محادثات حول سوريا مع نظيره الايرانى حسن روحانى الذى تعتبر بلاده احد ابرز حلفاء نظام بشار الاسد.

ولم يتم تطبيق القرار 2401 بعد اسبوع على اقراره فى مجلس الامن الدولي، بينما صعدت قوات النظام وحلفاؤها هجومها على الفصائل المعارضة.