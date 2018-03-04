ماكرون: الموافقة على الائتلاف فى ألمانيا "نبأ عظيم لأوروبا"الأحد، 04 مارس 2018 03:54 م
الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
باريس (رويترز)
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ذكرت الرئاسة الفرنسية اليوم الأحد، أن الرئيس إيمانويل ماكرون هنأ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والقائم بأعمال زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي أولاف شولتس بعدما صوت أعضاء الحزب لصالح تشكيل ائتلاف جديد.
وقال مكتب ماكرون "إنه نبأ عظيم لأوروبا"، وأضاف المكتب في بيان "ستعمل فرنسا وألمانيا معا على مبادرات جديدة فى الأسابيع المقبلة للدفع بالمشروع الأوروبي إلى الأمام".
وصوت أعضاء الحزب الديمقراطى الاشتراكى لدعم الائتلاف مع المحافظين بزعامة ميركل اليوم الأحد، مما يفتح الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة فى أكبر اقتصاد في أوروبا.
وخطط ماكرون الإصلاحية الطموحة لمزيد من التكامل في منطقة اليورو معلقة منذ أشهر بسبب عدم تمكن ألمانيا من تشكيل حكومة جديدة.
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