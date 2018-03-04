لاعبو التجديف بالأقصر يحصدون المراكز الأولى فى بطولة الجمهورية للكياك

الأقصر - أحمد مرعى

حقق فريق نادى التجديف والرياضيات المائية بالأقصر نتائج متقدمة فى بطولة الجمهورية الأهلية للكياك، والتى بدأت فعالياتها يوم 28 فبراير واختتمت أمس السبت 3/3/ 2018 بنادى اليخت بالمعادى.

وحقق اللاعب إسلام أشرف المركز الأول فى سباق رقم (8) 200 متر، وحقق اللاعب عبد الرحمن جلال المركز الأول سبق (28) 200 متر، وحقق اللاعب محمد هشام صبحى المركز الثالث فى سباق رقم(3) 1000 متر، وحقق اللاعب محمد حامد المركز الثانى فى سباق رقم (10) 200 متر، وحقق اللاعب إبراهيم جمال المركز الأول سباق رقم (30) 200 متر.

كما حقق اللاعب حسين عبد الحكيم واللاعب إبراهيم على إبراهيم المركز الرابع فى سباق رقم (32) 200 متر زوجى، وحقق اللاعب محمد هشام صبحى واللاعب إبراهيم جمال المركز الرابع فى سباق رقم (35) زوجى 200 متر، وحقق اللاعب حسين عبد الحكيم المركز الثالث فى سباق رقم (37) 200 متر، وحقق اللاعب محمد هشام المركز الثالث فى سباق رقم (40) 200 متر، وحقق اللاعب إبراهيم على إبراهيم المركز الثالث فى سباق رقم (42) 200 متر فردى، وحقق اللاعب محمد محمود صديق المركز الثانى فى سباق رقم (44) 200 متر.

وأشاد حسين عبد النعيم ويحيى أبو السعود مدربين الفريق على أداء اللاعبين وحصولهم على مراكز متقدمة فى ظل المنافسة الشرسة التى خاضوها أمام فرق كبيرة.

وقال عادل بدر مشرف النشاط الرياضى أن بعثة الفريق بقيادة مصطفى كامل بشير، نائب رئيس مجلس الإدارة وعماد النوبى وعز رشدى ويوسف المصرى كان لها دور كبير فى دعم الفريق ماديا ومعنويا وتذليل كافة العقبات.