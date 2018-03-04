كهرباء الإسماعيلية تكشف مناطق انقطاع التيار الكهربائى خلال شهر مارس







الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن المهندس السيد إسماعيل محمد رئيس قطاع شبكات كهرباء الإسماعيلية أنه سيتم فصل التيار الكهربائى خلال شهر مارس الجاري فى الفترة من بداية شهر مارس حتى نهاية الشهر.

وقال رئيس قطاع شبكات كهرباء الإسماعيلية إنه سيتم فصل التيار عن شركة التمساح، وكشك شارع طارق والحرية، ومساكن تابعة لهيئة قناة السويس بالزهراء والأسرة، و برج الزبير وكشك تابع للجنة الخدمات بالمنطقة الصناعية، ومصنع اسمالند وغرفة مديرية أمن الإسماعيلية و محطة صرف صحى النجدة، ومصنع جيتان، وميدان عباس ومصنع سيديكو، وعمارات سكنية بجوار محطة الشيخ زايد، ومجموعة مصانع جديدة بالمنطقة الصناعية ومنطقة الفرسان، وذلك في إطار خطة الصيانة الدورية التي ينفذها قطاع شبكات الكهرباء بالإسماعيلية.

وأشار رئيس قطاع شبكات الإسماعيلية فى بيان له اليوم، إلى أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن بعض مناطق حى ثان منها ميدان التعاون، والمنطقة المحيطة بعرايشية مصر، ومنطقة قهوة المثلث والمنطقة المحيطة، والنادى النوبى و برج الضرائب بشارع دمنهور، وشبكة الشهداء ومساكن الإحلال، سوق بورسعيد وبرج سهمود، وموقف القنطرة القديم وقهوة الهوارى بالشهداء، و مدرسة إبراهيم عثمان و شبكة عرايشية مصر، وبرج المدينة المنورة وبرج المهندسين بشارع شبين الكوم، ومنطقة حسن قاسم بالبلابسة، والشهداء منطقة 7 عمارات، وموقف الحكر بالثلاثيني والمنطقة المحيطة، وبرج فاطمة الزهراء شارع المستشفى، وبرج الحاوى وبرج سارة سلمى بعرايشية مصر و برج شلتوت، ومساكن خلف السنترال ومدرسة ابو بكر والمنطقة المحيطة بالشهداء، و شارع الغابة والدقهلية والمنطقة المحيطة، ومنطقة سوق الجملة و برج حسين سلمى ومستشفى العيون بعرايشية مصر، وبرج الفردي بجوار مدرسة الصنايع بنات، و مزرعة الجامعة و محطة المياه العكرة بالدائرى.

وأضاف المهندس السيد إسماعيل محمد، أنه فى نطاق حى ثالث سيتم فصل التيار الكهربائى عن مساكن انيس حلمى و أرض الجمعيات 27، ومنطقة موظفي الحكومة، وخلف الإذاعة والتليفزيون، وعمارات القومسيون الطبى ومنطقة عزبة بكرى، و جاردن سيتى و الإعلام، و خلف حى ثالث قصر الثقافة ومنطقة الحرفي، وأرض الجمعيات، ومساكن الهيئة وأبراج القضاة، وأرض المزاد، و مزاد شمال الزهور و 500 وحدة بالزهور بجوار مساكن القضاة.