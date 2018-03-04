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"كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا شعبيا لدعم السيسى بسوهاج

الأحد، 04 مارس 2018 09:26 م
"كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا شعبيا لدعم السيسى بسوهاج جانب من الحضور





سوهاج - عمرو خلف
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نظمت حملة كلنا معاك من أجل مصر، مؤتمرا شعبيا بمحافظة سوهاج لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة ثانية بقرية البلابيش.

شارك فى المؤتمر الشعبى، المئات من أهالى قرية القوصة والقرى المجاورة، فى خطوة لدعم الرئيس السيسي لفترة رئاسة ثانية بمشاركة شيخ الناحية محمد أبو دياب.

يأتى ذلك ضمن سلسلة مؤتمرات شعبية فى المحافظات المختلفة لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسة ثانية.

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جانب من حضور المؤتمر

 

 


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