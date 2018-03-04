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كريم تشترك مع مؤسسة الحسن على تنمية وتوفير فرص عمل والانتقالات لأصحاب الاختلافات الجسدية

الأحد، 04 مارس 2018 05:02 م
كريم تشترك مع مؤسسة الحسن على تنمية وتوفير فرص عمل والانتقالات لأصحاب الاختلافات الجسدية بروتوكول مؤسسة الحسن وشركة كريم





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أعلنت كريم، الشركة الرائدة فى تقديم خدمات مبنية على الاقتصاد التشاركى و خاصة النقل التشاركى عن تعاونها مع مؤسسة الحسن (مؤسسة تنموية غير هادفة للربح) تعمل فى مجال خدمة ذوى الاختلافات الجسدية على مستوى الجمهورية.

ووقعت شركة كريم ومؤسسة الحسن هذا البروتوكول فى 26 فبراير الماضى للتعاون فى مختلف المشاريع ذات الصِّلة التى تهدف إلى تمكين ذوى الاختلافات الجسدية ودمجهم فى مختلف مجالات العمل وفتح فرص جديدة لهم للدخل والاستقلالية المادية.

ومن المشاريع  التي تم الاتفاق عليها، أن تقوم مؤسسة الحسن من خلال مشروع "انهض" للتأهيل الوظائفى بتدريب وتأهيل كباتن على منصة كريم، كما تقدم المؤسسة ترشيحات دورية للعمل ككباتن فى مشروع "مصدر رزق" لهم وفقاً لمحددات كريم مصر ومؤسسة الحسن لتمكين أصحاب الاختلافات الجسدية لكسب رزقهم باستقلالية.

بروتوكول-مؤسسة-الحسن-وشركة-كريم

كما تقدم شركة كريم تخفيضا على رحلاتها لعدد من موظفى مؤسسة الحسن من أصحاب الاختلافات الجسدية من و إلى محل سكنهم ومقر عمل المؤسسة تحت مشروع توصيلة مجهزة إحدى مشروعات مؤسسة الحسن للوصول لأماكن عملهم بسهولة.

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وعلق رامى كاتو المدير التنفيذي لشركة كريم مصر، قائلا: "نعتقد أن كل شخص له الحق في الحصول على فرص متساوية في الحياة والعمل، ونعمل بِجد أن نكون لنا دور نشط فى المجتمعات التي نعمل بها، وتوفير فرص عمل جديدة ومصدر للدخل على مستوي الجمهورية، فنحن نهدف إلى أن نصبح المحرك الأكبر للناس و الأشياء في المنطقة و بفضل هذه المشاركة مع مؤسسة الحسن نستطيع ان نحقق ما نطمح له و مساعدة عدد أكبر من الناس".

 

وأشادت مي زين الدين مؤسسة ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة الحسن بالشراكة وقالت: "شراكة مؤسسة الحسن وشركة كريم مصر بغرض توفير وظائف ومواصلات مخفضة لموظفى المؤسسة من مستخدمي الكراسي المتحركة، إنما هي فقط بداية وإنطلاقة لمصركدولة أكثرتحضراً وقبولاً للأخر واحتراما للإنسانية والأدمية"

 

وأضافت "أنا متفائلة وعندي أمل لمزيد من الشراكات المتحضرة مع شركات آخرى فى جميع المجالات"

وأقيم حفل فريد من نوعه فى مصر لتوقيع بروتوكول الشراكة وذلك بحضور أول كباتن من مستخدمى الكراسى المتحركة الدائمين  الذين ألتحقوا بمنصة كريم وعبروا على مدى سعادتهم بدمجهم فى المجتمع بصورة طبيعية وبإنفتاح مجال عمل جديد لهم وإمكانية زيادة دخلهم بشكل حضارى ومحترم.

 

 تسعى كريم لخلق بيئة عمل ايجابية ومثمرة تتيح فرص متساوية وعادلة أمام الجميع. وحتى يتمكن أي مرشح من الانضمام لشبكة كريم بشرط استيفاء الشروط المطلوبة. تهدف شركة كريم لتسهيل وتبسيط حياة مستخدمي منصتها وبشكل اندماجي شامل لجميع أفراد المجتمع الراغبين مما كان حافزا لهذه المبادرة المشتركة مع مؤسسة الحسن التي تختص ببرامج داعمة لذوي الاختلافات الجسدية والتي تلي أيضا مبادرات كريم الأخرى و التي شملت تعيين شركة كريم لخمسة و عشرون أخرين من متحدي الإعاقة البصرية في مراكز اتصال كريم و غيرها من المبادرات الداعمة للرؤية العامة لتخصيص عام 2018 كبداية لمرحلة جديدة من مراحل الاندماج المجتمعي مع جميع متحدي الإعاقة.


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كريم

مؤسسة الحسن

ذوى الاحتياجات الخاصة



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