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قوات الشرعية اليمنية تدفع بتعزيزات جديدة نحو محافظة صعدة

الأحد، 04 مارس 2018 02:26 م
قوات الشرعية اليمنية تدفع بتعزيزات جديدة نحو محافظة صعدة الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية





صنعاء (أ ش أ)
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دفعت قوات الشرعية اليمنية بتعزيزات جديدة نحو محافظة صعدة، معقل مليشيات الحوثى فى البلاد.

وقالت مصادر عسكرية يمنية - وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الأحد، إن التعزيزات العسكرية وصلت إلى أطراف مديرية الملاحيظ، فيما بدأت قوات الشرعية عملية عسكرية جديدة، للتقدم نحو مواقع مليشيات الحوثى من أطراف مديريات باقم ورازح وكتاف والملاحيظ.

وكانت قوات الشرعية اليمنية تمكنت، فى وقت سابق، من استكمال تحرير مديرية ناطع شرقى محافظة البيضاء وسط البلاد، والاتجاه نحو مناطق مديرية المناجم، وسط انهيار واسع وخسائر جسيمة فى صفوف المليشيات الحوثية.

 


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