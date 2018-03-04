قطاع المعاهد الأزهرية ينظم ندوة بعنوان "نحو عقول محصنة" بالمعهد الأحمدى بطنطا

الغربية – عادل ضرة

ينظم قطاع المعاهد الأزهرية المكتب الفنى لرئيس القطاع، صباح اليوم، الأحد، البرنامج التثقيفى لمعلمى ومعلمات الأزهر الشريف بعنوان "نحو عقول محصنة بمحافظات الجمهورية، وذلك بمقر المعهد الأزهرى بطنطا، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبإشراف فضيلة الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، وبرئاسة الشيخ صالح عباس جمعة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

ويحاضر فيها الدكتور محمد مهنا، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر مستشار الإمام الأكبر للشئون الخارجية والدولية والمشرف العام على أروقة الأزهر الشريف، والدكتور سيف رجب قزامل أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بطنطا وعميدها الأسبق، ورئيس فرع الرابطة العالمية لخريجى الأزهر بالدقهلية، والدكتور أحمد الشرقاوى الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وأمين عام المكتب الفنى لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بحضور ومتابعة الدكتور محمد سعد محمد القزاز عضو المكتب الفنى لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الدكتور محمد كامل أحمد محمد عضو المكتب الفنى لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية.