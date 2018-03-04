قائد عسكرى يمنى: وصول الجيش إلى أرحب "انتصار كبير" وخطوة لمطار صنعاء

قائد عسكرى يمنى: وصول الجيش إلى أرحب "انتصار كبير" وخطوة لمطار صنعاءالأحد، 04 مارس 2018 03:00 ص
عدن أ ش أ
وصف قائد قوات الاحتياط فى الجيش اليمنى اللواء سمير الحاج، تقدم قوات الجيش فى مديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء بأنه "انتصار كبير".
ونقلت قناة العربية الإخبارية الليلة عن سمير الحاج قوله ، :" إن ذلك التقدم يجعل قوات الحكومة الشرعية أمام خطوة فقط للوصول إلى مطار صنعاء الدولي، مشيرا إلى أن وصول قوات الجيش الوطنى إلى أرحب ستقطع خطوط الإمداد القادمة من شمال صنعاء إلى المليشيات الحوثية المتواجدة فى باقى المواقع فى نهم شرق العاصمة"، وتطل مرتفعات مديرية أرحب مباشرة على مطار صنعاء الدولى وقاعدة الديلمى الجوية العسكرية المجاورة فى العاصمة صنعاء.
وكانت قوات الجيش اليمنى قد أعلنت اقتحام مديرية أرحب شمال شرق العاصمة صنعاء، والتقدم إلى منطقة هران أرحب والسيطرة على مواقع على الطرق المؤدية إلى محافظة الجوف ونهم .
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بواسطة:
د. هاشم الفلالى
ما تنشده الشعوب
الاوضاع التى انفلت بمثل هذا الشكل الخطيرة التى لم تعرف مثل المنطقة من قبل بمثل هذه الصورة التى حدثت واصبحت جديدة على المنطقة، والتى افزعت العالم باسره، والرؤية المجهولة للمستقبل لما يمكن بان يبتلور عنه، وهل هو بما فيه من المسارات الافضل ام الاسوء، او ما يمكن بان يكون فيه من الخير او الشر. إن المنطقة لم تستقر بعد كما هو متوقع لها، بحيث يمكن بان تسير فى مساراتها المستقر، فى تحقيق ما تنشده الشعوب من الانجازات فى كافة المجالات والميادين، وان يصبح لها الحياة الكريمة التى تحياها