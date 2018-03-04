قائد عسكرى يمنى: وصول الجيش إلى أرحب "انتصار كبير" وخطوة لمطار صنعاء







عدن أ ش أ

وصف قائد قوات الاحتياط فى الجيش اليمنى اللواء سمير الحاج، تقدم قوات الجيش فى مديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء بأنه "انتصار كبير".

ونقلت قناة العربية الإخبارية الليلة عن سمير الحاج قوله ، :" إن ذلك التقدم يجعل قوات الحكومة الشرعية أمام خطوة فقط للوصول إلى مطار صنعاء الدولي، مشيرا إلى أن وصول قوات الجيش الوطنى إلى أرحب ستقطع خطوط الإمداد القادمة من شمال صنعاء إلى المليشيات الحوثية المتواجدة فى باقى المواقع فى نهم شرق العاصمة"، وتطل مرتفعات مديرية أرحب مباشرة على مطار صنعاء الدولى وقاعدة الديلمى الجوية العسكرية المجاورة فى العاصمة صنعاء.

وكانت قوات الجيش اليمنى قد أعلنت اقتحام مديرية أرحب شمال شرق العاصمة صنعاء، والتقدم إلى منطقة هران أرحب والسيطرة على مواقع على الطرق المؤدية إلى محافظة الجوف ونهم .