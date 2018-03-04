فيديو ..وصول تعزيزات عسكرية ضخمة لإعادة استتباب الأمن فى الجنوب الليبى







كتب - أحمد جمعة

وصلت إلى قاعدة براك الشاطئ الجوية، تعزيزات وتجهيزات عسكرية ضخمة من بينها مقاتلات سلاح الجو الليبى، وذلك لمساندة وحدات القوات المسلحة الليبية فى إعادة استتباب الأمن فى مناطق الجنوب الليبى.

كانت هذه المساعدات، التى وصلت أمس السبت، مقدمة من غرفة عمليات القوات الجوية الليبية بقيادة اللواء محمد المنفور، وذلك بتعليمات مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر .

وقال اللواء محمد المنفور بعد وصوله،:"نحن اليوم فى هذه الليلة نصل لقاعدة براك الشاطئ من أجل تأمين الجنوب بإذن الله بالكامل؛ ونوجه رسالة من هذه القاعدة القوية الصامدة، إلى أهلنا جميعا إن الجنوب سيكون بإذن الله في حماية القوات المسلحة".

وأوضح المنفور أن القوات توجهت إلى الجنوب بناء على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة الليبية، مضيفا "نقول لأهلنا فى الجنوب وقبائلنا أننا نقف على مسافة واحدة منهم جميعا ولن نسمح بأى اعتداء أحد منهم على الآخر ولن نسمح لأي مليشيات أن تقترب أو تعبر الحدود الليبية إلى تاج ليبيا فزان."

وكان فى استقبال اللواء محمد المنفور والوفد المرافق له، قائد اللواء 12 العميد محمد بن نايل.