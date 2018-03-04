فيديو وصور.. القابضة للنقل البحرى: بروتوكول تعاون مع القطاع الخاص لتسهيل إجراءات الجمارك







الإسكندرية – أسماء على بدر

وقعت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، والممثل فى شركة "أبو سمبل وطيبة وأمون" للتوكيلات الملاحية، والممثلة للقطاع العام التابعة لوزارة قطاع الأعمال ووكلاء الشركات الصينية للسيارات فى مصر.

ويعد التعاقد هو الشراكة الأولى من نوعها بين القطاعين العام والخاص، حيث يكفل التعاقد أن يكون القطاع العام المسؤل عن شحن السيارات الواردة للسوق المصرى من الصين على سفن مصرية، بالإضافة إلى أن القطاع العام سيقوم بعمليات التخليص الجمركى فور وصول شحنة السيارات المتعاقد عليها للموانئ المصرية، وعمليات التخزين والنقل لمعارض الوكلاء على مستوى الجمهورية، من خلال المؤانى المصرية وبسفن مصرية لأول مرة.

ويستهدف التعاقد إلى تنامى علاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذى يخدم اتجاه الدولة التى تولى اهتماماً بأن يكون القطاع الخاص شريكا لنظيرة الحكومى فى كافة المشروعات، لتحقيق التنمية المستدامة، ودفع معدلات النمو الاقتصادى بنهاية العام لـ 5%.

وقال الربان مجدى إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة أبو سميل للنقل البحرى، أن الشراكة تعد الأولى من يومها، وهى هدفها تطوير قطاع النقل البحرى والنهوض بمصر فى قطاع الاستثمار خلال الفترة القادمة، وأن هناك خطوات جديدة والعديد من التوقيعات مع المستثمرين للاستفادة المتبادلة بين القطاعى العام والخاص، وإحداث طفرة فى هذا القطاع، موضحاً أنه سيتم الاستفادة من المصانع للقطاع العام وتسهيل الإجراءات الجمركية لجميع المستثمرين فى وقت قياسى.



توقيع الاتفاقية



جانب من التوقيع الاتفاقية



توقيع اتفاقية بين القطاع العام والخاص



جانب من توقيع الاتفاقية