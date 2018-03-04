فيديو.. نتنياهو يفاجئ زوجته فى الطائرة بالورود والقبلات احتفالا بذكرى الزفاف







كتب: محمد الأحمدى - وكالات الأنباء

على الرغم من كل ما يحيط به من ملفات قد تطيح بمستقبله السياسى وتجعله يواجه مصير سابقه أولمرت، إلا أن نتنياهو يظهر بمظر المتحدى لكل العواصف.

أراد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الذى كان يطير إلى الولايات المتحدة على ارتفاع آلاف الأمتار، أن يفاجئ زوجته سارة التى ترافقه بباقة من الزهور، فى ذكرى زواجهما السابع والعشرين.

وبدت على سارة بدت عليها أمام الصحفيين الذين وثقوا تلك اللحظات، وقالت كم هو جميل، كيف تذكرت هذا؟، ثم تبادل الزوجان اللذان ينتظرهما تحقيق آخر أمام الشرطة، القبلات.

وقال نتنياهو قبيل إقلاع الطائرة ليلة أمس إنه "ما من سبب يستدعى إجراء انتخابات مبكرة" بسبب الجدل الحاصل حول قانون التجنيد، ورد نتنياهو على سؤال الصحفيين، حول إمكانية خوض انتخابات برلمانية مبكرة، بسبب النزاع مع أحزاب "الحريديم"، التى تساوم حول قانون التجنيد وفرض الخدمة العسكرية على "الحريديم"، مقابل المصادقة على ميزانية 2019، بالقول: "لا يوجد أى سبب لهذا أن يحدث، أنا أتعامل مع الموضوع بحسن نية، وآمل ذلك من شركائى فى الائتلاف".