فيديو.. لحظة دهس أحد جنود الاحتلال الإسرائيلى فى عكا

فيديو.. لحظة دهس أحد جنود الاحتلال الإسرائيلى فى عكاالأحد، 04 مارس 2018 02:15 م
حادث دهس
كتب سمير حسنى
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو للحظة دهس أحد جنود الاحتلال الإسرائيلى فى عكا، وأصيب فى الحادث 3 جنود إسرائيليين، قبل أن تطلق قوات الاحتلال النار على المنفذ، الذى أصيب إصابات بالغة.
נורא !!!— שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) ٤ مارس، ٢٠١٨
רגע הדריסה בעכו, כפי שנקלט במצלמת האבטחה
*זהירות- קשה לצפייה* pic.twitter.com/Dr2Zxy4pnn
وقالت شرطة الاحتلال، إن السائق دهس جنديا من قوات ما تسمى حرس الحدود بالقرب من السوق، ثم واصل سيره باتجاه محطة القطارات فى المدينة ودهس جنديين، قبل أن يطلق عليه عناصر أمن النار ويصيبوه بجروح بالغة الخطورة.
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