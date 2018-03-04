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فيديو.. لحظة دهس أحد جنود الاحتلال الإسرائيلى فى عكا

الأحد، 04 مارس 2018 02:15 م
فيديو.. لحظة دهس أحد جنود الاحتلال الإسرائيلى فى عكا حادث دهس





كتب سمير حسنى
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو للحظة دهس أحد جنود الاحتلال الإسرائيلى فى عكا، وأصيب فى الحادث 3 جنود إسرائيليين، قبل أن تطلق قوات الاحتلال النار على المنفذ، الذى أصيب إصابات بالغة.

 

 

وقالت شرطة الاحتلال، إن السائق دهس جنديا من قوات ما تسمى حرس الحدود بالقرب من السوق، ثم واصل سيره باتجاه محطة القطارات فى المدينة ودهس جنديين، قبل أن يطلق عليه عناصر أمن النار ويصيبوه بجروح بالغة الخطورة.


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حادث دهس

عكا

الاحتلال الاسرائيلى

الشرطة الاسرائيلية



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