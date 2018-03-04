فيديو.. أغنية الصاعقة "قالوا إيه" تشعل حماس الحضور بمؤتمر دعم "السيسى" ببورسعيد







بورسعيد - محمد عزام

أشعل عدد من طلاب مدرسة الزهراء الرسمية للغات ببورفؤاد، مساء اليوم الأحد، حماس المشاركين بمؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، بأغنية الصاعقة "قالوا إيه علينا".

ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، فعاليات المؤتمر الذى ينعقد الآن بمدينة بورفؤاد وعلى بعد 200 متر من مجرى قناة السويس الملاحى، بحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية .

وكانت أغنية الصاعقة "قالوا إيه علينا وقالوا إيه" التى ألفها وغناها أحد الضباط المتقاعدين تخليدا لذكرى زملائه الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الدفاع عن الوطن وتصدوا للإرهاب .