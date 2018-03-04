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فرنسا: إيران معرضة لعقوبات جديدة ما لم تتصد لقضية الصواريخ الباليستية

الأحد، 04 مارس 2018 02:58 م
فرنسا: إيران معرضة لعقوبات جديدة ما لم تتصد لقضية الصواريخ الباليستية وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان





باريس (رويترز)
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ذكر وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان أنه ينبغى لإيران تهدئة المخاوف بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية وإلا فإنها ستكون معرضة لعقوبات جديدة.

وقال لو دريان فى تصريحات لصحيفة "جورنال دو ديمانش" قبل زيارته المقررة للجمهورية غدا الاثنين "هناك برامج للصواريخ الباليستية يمكن أن تصل لآلاف الكيلومترات وتخالف قرارات مجلس الأمن الدولى وتتخطى الحاجة للدفاع عن حدود إيران".

وأضاف "إذا لم تتصد لهذه القضية على الفور ، فهذه الدولة ستكون معرضة لعقوبات جديدة". 


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