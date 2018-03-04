فرض حظر التجول فى مدينة جاو بمالى لأسبوع بسبب اضطرابات







باماكو (أ ف ب)

فرض حظر التجول لمدة أسبوع فى مدينة غاو بشمال مإلى التى تشهد توترا متواصلا منذ أيام بين السكان من قومية سونجاى "سود" ومن العرب، على ما علم الأحد.

وأعلن بيان صادر عن حاكم منطقة غاو الكولونيل ميجور صديقى سماكى وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه "يفرض حظر تجول فى مدينة غاو يمتد من الجمعة فى الثانى من مارس إلى الثامن من الشهر بين الساعة 20,00 والساعة 6,00 صباحا".

وأكد مدرس فى المدينة أنه تم "الالتزام بصورة إجمالية" بحظر التجول ليل السبت الأحد، موضحا لفرانس برس، "حصلت بعض التجمعات النادرة أمام بعض المنازل، لكن ليس هناك أى سيارات خاصة فى الشوارع".

وأصدر الحاكم مرسوما آخر "يمنع منعا باتا على أى فرد لا ينتمى إلى قوات الدفاع الرسمية المالية وآلية عمليات التنسيق (تضم خصوصا مجموعات مسلحة موقعة على اتفاق السلام) والقوات الدولية التجول فى مدينة غاو حاملا أى نوع من الأسلحة النارية".

وتشهد مدينة غاو الواقعة على ضفاف نهر النيجر توترا مستمرا منذ أسبوع بين مجموعة السونغاى والتجار العرب، اذ تتهم كل من المجموعتين الأخرى بمسؤولية قتل أحد شبابها.