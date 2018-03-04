غلق بعض مراكز الاقتراع بعد بدء التصويت فى الانتخابات البرلمانية بإيطاليا







روما (أ ش أ)

عبر رئيس مجلس الشيوخ الإيطالى بيترو جراسو عن قلقه إزاء استمرار غلق بعض مراكز الاقتراع أبوابها فى مدينة "باليرمو" الإيطالية بعد مرور ساعات على بدء التصويت فى الانتخابات البرلمانية، بسبب تأخير تسليم بطاقات الاقتراع الصحيحة.

وقال بيترو - فى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) اليوم الأحد، حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سى) نيوز الإخبارية الأمريكية - إن مثل هذه التأخيرات والأخطاء غير مقبولة، معربا عن أمله فى ألا تثبط هذه المشكلة الناخبين عن التصويت.

وتعين على سلطات "باليرمو" الليلة الماضية إعادة طبع نحو 200 ألف بطاقة اقتراع بدلا من الأخرى الخاطئة التى تم تسليمها؛ مما أدى إلى تأخر فتح بعض مراكز الاقتراع .. فيما اشتكى الناخبون فى العاصمة روما من أن بطاقات الاقتراع كانت معقدة إلى درجة يصعب فهمها.

تجدر الإشارة إلى أن الناخبين فى إيطاليا توجهوا صباح اليوم إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية التى تشهدها البلاد، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين فى الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلى لإيطاليا.