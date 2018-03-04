غدًا.. ولى العهد السعودى يزور مشيخة الأزهر ويلتقى الإمام الأكبر







كتب لؤى على

يستقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، بمكتبه بمشيخة الأزهر، غدًا الاثنين، وذلك ضمن زيارة بدأها اليوم الأحد ولى العهد السعودى لمصر تستغرق 3 أيام.

وكان فى استقبال ولى العهد بمطار القاهرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومن المنتظر أن يزور الأمير محمد بن سلمان، الجامع الأزهر والكاتدرائية المرقصية بالعباسية.