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غدًا.. غرفة القاهرة تنظم مؤتمرًا لدعم السيسى لفترة رئاسة جديدة

الأحد، 04 مارس 2018 11:02 ص
غدًا.. غرفة القاهرة تنظم مؤتمرًا لدعم السيسى لفترة رئاسة جديدة المهندس إبراهيم العربى نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية ورئيس غرفة القاهرة





كتب : حسام الشقويرى
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تنظم شعبة أصحاب  شركات السياحة والطيران بغرفة القاهرة التجارية مؤتمرًا بعنوان "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" وذلك غدًا الاثنين لعرض إنجازات الفترة الرئاسية السابقة للرئيس عبد الفتاح السيسى ودعمه لفترة رئاسية جديدة.
 
وقال المهندس إبراهيم العربى نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية ورئيس غرفة القاهرة فى بيان اليوم: إن المؤتمر يستهدف  دعم الرئيس لفترة رئاسة جديدة ؛ من أجل استمرار الاستقرار  في البلد ومساندة الاقتصاد وتنميته وتطويره ، وعرض المشروعات التي بدأ تنفيذها في عهده والمنتظر أن تكون قاعدة مهمة لاقتصادنا القومى وتقويته في المرحلة القادمة ، فضلًا عن توفير فرص عمل لتشغيل عدد كبير من الشباب لتقليص نسبة البطالة وأيضًا الاتجاه إلى زيادة الإنتاج من خلال هذه المشروعات لتحقيق ما تستهدفه الدولة وهو الاتجاه إلى الإنتاج والتصنيع  و تقليص الاستيراد تدريجيًا  لفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتج المحلى.
 
وقال فتحى غازى رئيس شعبة أصحاب شركات السياحة والطيران بغرفة القاهرة التجارية : إن المؤتمر سيشارك فيه معظم أصحاب الشركات في هذا القطاع والمهتمين بالانتخابات الرئاسية بجانب مشاركة ممثلين عن ائتلاف دعم مصر لشرح وتوضيح إنجازات الرئيس خلال الفترة الماضية من مشروعات قومية فى مختلف المجالات .

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