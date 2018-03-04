غدا .. فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق بالغردقة لصيانة المحولات

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائى غدا، عن منطقة زرزارة ، والسلاخانة، وعمارات سعيد الدابى، والمنطقة المحيطة بها، ذلك للصيانة الدورية للمحولات .