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الأحد، 04 مارس 2018 05:04 م
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غدا .. فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق بالغردقة لصيانة المحولات

الأحد، 04 مارس 2018 02:30 م
غدا .. فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق بالغردقة لصيانة المحولات قطع التيار الكهرباءى - أرشيفية





البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن  فصل التيار الكهربائى غدا، عن منطقة زرزارة ، والسلاخانة، وعمارات سعيد الدابى، والمنطقة المحيطة بها، ذلك للصيانة الدورية للمحولات .
 
وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر فى بيان له، أن فصل التيار الكهربى، يبدأ من الساعة 9 صباحا، حتى الساعة 2 ظهرا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .
 

 


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