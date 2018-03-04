غدا .. فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق بالغردقة لصيانة المحولات

غدا .. فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق بالغردقة لصيانة المحولاتالأحد، 04 مارس 2018 02:30 م
قطع التيار الكهرباءى - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائى غدا، عن منطقة زرزارة ، والسلاخانة، وعمارات سعيد الدابى، والمنطقة المحيطة بها، ذلك للصيانة الدورية للمحولات .
وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر فى بيان له، أن فصل التيار الكهربى، يبدأ من الساعة 9 صباحا، حتى الساعة 2 ظهرا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .
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