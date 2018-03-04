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غدا.. سامح شكرى يلتقى الممثل الأمريكى الخاص بشأن قطر

الأحد، 04 مارس 2018 07:18 م
غدا.. سامح شكرى يلتقى الممثل الأمريكى الخاص بشأن قطر وزير الخارجية سامح شكرى





كتب - أحمد جمعة
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يلتقى سامح شكرى، وزيـر الخـارجـيـة بمقر الوزارة، يوم غد الإثنين، مع وفد من رؤساء تحرير كبريات الصحف النمساوية.

 

وقالت وزارة الخارجية، فى بيان صحفى الأحد، أن الوزير شكرى سيلتقى الجنرال أنطونى زينى الممثل الأمريكي الخاص بشأن قطر.

 


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